Против платных дорог: Водители перекрыли дорогу в пригороде Актау

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Очередная акция прошла сегодня, 2 июня, в пригороде Актау на въезде в город.
На этот раз участниками акции стали водители не только большегрузов, но и легковых автомобилей.
В знак протеста водители перекрыли проезжую часть. На место прибыла полиция.
Как говорят дальнобойщики, они обратились с письмом в областной акимат.
Напомним, первая мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, на обочине у памятника первым автомобилистам Шевченко.
В понедельник, 31 мая, больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышли на протест.
Ранее сообщалось, что с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.
На этот раз участниками акции стали водители не только большегрузов, но и легковых автомобилей.
В знак протеста водители перекрыли проезжую часть. На место прибыла полиция.
- Весь Казахстан против платных дорог. Мы тоже солидарны с ними и поэтому тоже собрались выразить свое недовольство, - говорят собравшиеся водители.
Как говорят дальнобойщики, они обратились с письмом в областной акимат.
Напомним, первая мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, на обочине у памятника первым автомобилистам Шевченко.
В понедельник, 31 мая, больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышли на протест.
Ранее сообщалось, что с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.