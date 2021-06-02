Против платных дорог: Водители перекрыли дорогу в пригороде Актау

- Весь Казахстан против платных дорог. Мы тоже солидарны с ними и поэтому тоже собрались выразить свое недовольство, - говорят собравшиеся водители.

Очередная акция прошла сегодня, 2 июня, в пригороде Актау на въезде в город.На этот раз участниками акции стали водители не только большегрузов, но и легковых автомобилей.В знак протеста водители перекрыли проезжую часть. На место прибыла полиция.Как говорят дальнобойщики, они обратились с письмом в областной акимат.Напомним, первая мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, на обочине у памятника первым автомобилистам Шевченко.В понедельник, 31 мая, больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышли на протест.Ранее сообщалось, что с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.