«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.14 KZT
  • €1 = 521.43 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 2218

Против платных дорог: Водители перекрыли дорогу в пригороде Актау

Местные водители в третий раз собрались с акцией протеста из-за ввода системы платных дорог.

Кадр видео
Очередная акция прошла сегодня, 2 июня, в пригороде Актау на въезде в город.

На этот раз участниками акции стали водители не только большегрузов, но и легковых автомобилей.

В знак протеста водители перекрыли проезжую часть. На место прибыла полиция.

- Весь Казахстан против платных дорог. Мы тоже солидарны с ними и поэтому тоже собрались выразить свое недовольство, - говорят собравшиеся водители.


Как говорят дальнобойщики, они обратились с письмом в областной акимат.







Напомним, первая мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, на обочине у памятника первым автомобилистам Шевченко.

В понедельник, 31 мая, больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышли на протест.

Ранее сообщалось, что с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 20:56
Если честно, то разок проехал по т.н. новой дороге, она мне не очень показалась! Ещё и оплачивать за это!
 
-1
  • User_90
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Кинст
  • Empro
  • Aktauskii
  • синдбад
  • Андpей
  • diger
  • spamregg
 Saken777888 (Посетители) Сегодня, 19:50
Если дороги станут платными, то продукты питания и прочее импортное значительно подорожает. Это тоже надо учитывать.
 
-1
  • User_90
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Vohazab
  • Ну Ну
  • arelav_74
  • chrome
  • Кинст
  • Empro
  • Aktauskii
  • синдбад
  • Андpей
  • spamregg
  • diger
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:38
На наши деньги строят дороги и с нас хотят брать плату за проезд.
Если бы частный инвестор за свои средства построит автобан и будет брать деньги за проезд , то это понятно. А так беспредел получается!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Vohazab
  • arelav_74
  • Empro
  • diger
 Trianon (Посетители) Сегодня, 19:02
Такое ощущение, что государством руководят акиматы.

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • tolk
  • HiWatch
  • pizzika
  • alixah
  • kostya_aktau
  • Vohazab
  • arelav_74
  • Кинст
  • Empro
  • Aktauskii
  • spamregg
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:32
Ну хоть кому то, что то у нас не безразлично.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика