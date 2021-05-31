Дальнобойщики Актау вновь вышли на протест из-за ввода системы платных дорог

Коллаж из кадров видеоматериала
Больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышло на протест сегодня, 31 мая. Они выразили свое недовольство вводом оплаты за проезд на некоторых дорогах республиканского значения.
- Мы платим транспортный налог в бюджет, с бюджета делают дорогу за наши деньги, а теперь эту дорогу нам дают в аренду, получается. Это как получается – вашу же вещь вам арендуют? Из-за этого все здесь возмущены. Почему она становится платной? – отметил Амангельды Курманов, один из водителей.
По его словам, из-за роста цены на дизельное топливо и запчасти поездки становятся все дороже.
- Мы, можно сказать, кровь Мангистауской области, все мы везем. Если сейчас дороги будут платные, то цены неизбежно начнут расти, мы тоже начнем цены поднимать за свой труд, - добавил Амангельды Курманов.
Водителей не устраивает в том числе и качество дорог. По их словам, на трассах не оборудованы стоянки и придорожные туалеты. Актауские водители попросили отказаться от идеи ввода платных дорог.
Айбек Ануарбеков, директор областного филиала акционерного общества «Национальная компания (АО НК) «КазАвтоЖол» сообщил, что в данный момент они собирают предложения водителей.
- В течение недели мы будем собирать предложения водителей через ассоциацию, и они все будут учтены. Наверное, мы будем пересматривать тарифы, будем вносить изменения, хотя прямо сейчас пока нельзя сказать точно, все только на рассмотрении. Но предложения тоже разные – кто-то, например, просит отложить старт программы платных дорог на три года, чтобы сначала пережить пандемию, кто-то просит отменить эту программу вообще. Сейчас проезд пока бесплатный, планируется, что для легковых автомобилей оплата будет составлять 1 тенге за километр, а для грузовых, в зависимости от категории – от 5 до 25 тенге, - рассказал Айбек Ануарбеков.
Напомним, вчера, 30 мая, несколько десятков местных дальнобойщиков организовали акцию в пригороде Актау.
Несколько участков дорог республиканского значения в Мангистау станут платными с июня.
- Мы платим транспортный налог в бюджет, с бюджета делают дорогу за наши деньги, а теперь эту дорогу нам дают в аренду, получается. Это как получается – вашу же вещь вам арендуют? Из-за этого все здесь возмущены. Почему она становится платной? – отметил Амангельды Курманов, один из водителей.
По его словам, из-за роста цены на дизельное топливо и запчасти поездки становятся все дороже.
- Мы, можно сказать, кровь Мангистауской области, все мы везем. Если сейчас дороги будут платные, то цены неизбежно начнут расти, мы тоже начнем цены поднимать за свой труд, - добавил Амангельды Курманов.
Водителей не устраивает в том числе и качество дорог. По их словам, на трассах не оборудованы стоянки и придорожные туалеты. Актауские водители попросили отказаться от идеи ввода платных дорог.
Айбек Ануарбеков, директор областного филиала акционерного общества «Национальная компания (АО НК) «КазАвтоЖол» сообщил, что в данный момент они собирают предложения водителей.
- В течение недели мы будем собирать предложения водителей через ассоциацию, и они все будут учтены. Наверное, мы будем пересматривать тарифы, будем вносить изменения, хотя прямо сейчас пока нельзя сказать точно, все только на рассмотрении. Но предложения тоже разные – кто-то, например, просит отложить старт программы платных дорог на три года, чтобы сначала пережить пандемию, кто-то просит отменить эту программу вообще. Сейчас проезд пока бесплатный, планируется, что для легковых автомобилей оплата будет составлять 1 тенге за километр, а для грузовых, в зависимости от категории – от 5 до 25 тенге, - рассказал Айбек Ануарбеков.
Напомним, вчера, 30 мая, несколько десятков местных дальнобойщиков организовали акцию в пригороде Актау.
Несколько участков дорог республиканского значения в Мангистау станут платными с июня.