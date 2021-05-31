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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 1158

Дальнобойщики Актау вновь вышли на протест из-за ввода системы платных дорог

Водители-дальнобойщики Мангистауской области выразили свое несогласие с вводом оплаты за проезд на некоторых трассах республиканского значения. Представители «Казавтожола» пообещали рассмотреть их предложения и пересмотреть тарифы.

Коллаж из кадров видеоматериала
Больше сотни дальнобойщиков Мангистау вышло на протест сегодня, 31 мая. Они выразили свое недовольство вводом оплаты за проезд на некоторых дорогах республиканского значения.

- Мы платим транспортный налог в бюджет, с бюджета делают дорогу за наши деньги, а теперь эту дорогу нам дают в аренду, получается. Это как получается – вашу же вещь вам арендуют? Из-за этого все здесь возмущены. Почему она становится платной? – отметил Амангельды Курманов, один из водителей.

По его словам, из-за роста цены на дизельное топливо и запчасти поездки становятся все дороже.

- Мы, можно сказать, кровь Мангистауской области, все мы везем. Если сейчас дороги будут платные, то цены неизбежно начнут расти, мы тоже начнем цены поднимать за свой труд, - добавил Амангельды Курманов.

Водителей не устраивает в том числе и качество дорог. По их словам, на трассах не оборудованы стоянки и придорожные туалеты. Актауские водители попросили отказаться от идеи ввода платных дорог.

Айбек Ануарбеков, директор областного филиала акционерного общества «Национальная компания (АО НК) «КазАвтоЖол» сообщил, что в данный момент они собирают предложения водителей.

- В течение недели мы будем собирать предложения водителей через ассоциацию, и они все будут учтены. Наверное, мы будем пересматривать тарифы, будем вносить изменения, хотя прямо сейчас пока нельзя сказать точно, все только на рассмотрении. Но предложения тоже разные – кто-то, например, просит отложить старт программы платных дорог на три года, чтобы сначала пережить пандемию, кто-то просит отменить эту программу вообще. Сейчас проезд пока бесплатный, планируется, что для легковых автомобилей оплата будет составлять 1 тенге за километр, а для грузовых, в зависимости от категории – от 5 до 25 тенге, - рассказал Айбек Ануарбеков.





Напомним, вчера, 30 мая, несколько десятков местных дальнобойщиков организовали акцию в пригороде Актау.

Несколько участков дорог республиканского значения в Мангистау станут платными с июня.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:01
Десятилетия сидели без дороги до Актау, убивали свои авто по пыли и по ямам! А теперь построив обычную двухполосную дорогу государство хочет брать с нас деньги за проезд! Мы платим акцизный налог ,заложенный в стоимость топлива,мы платим налог на авто, дороги строятся за наши деньги. Это беспредел!
 
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  • tolk
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:21
Оборзели! Скоро еще и сартиры которые очень редко встретишь на трассе платными сделают.
 
 

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