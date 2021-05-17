С июня в Мангистау станут платными некоторые дороги республиканского значения

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С июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.



Как сообщили в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол», то, какой вид транспортных средств должен будет оплачивать проезд, будет зависеть от технической категории дороги.



- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - рассказали в пресс-службе.



По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по «открытой» системе – на дорогах не будут устанавливать шлагбаумы, а фиксировать автомобили будут специальные камеры и оборудование на контрольных арках. Оплачивать проезд можно, пополнив счёт на государственный номер автотранспорта. Помимо этого, можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счёт оплаты за проезд.



Платными станут следующие участки:



Шымкент-граница Узбекистана;

Уральск-граница РФ (Саратов);

Уральск-граница РФ (Самара);

Граница РФ (Оренбург)-Актобе;

Щучинск-Петропавловск;

Шымкент-Кызылорда;

Шымкент-Тараз;

Тараз-Кайнар;

Капшагай-Талдыкорган;

Карабутак-Кызылорда;

Актобе-Уральск;

Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;

Актау-Бейнеу;

Костанай-граница РФ (Троицк);

Нур-Султан-Костанай;

Павлодар-граница РФ (Омск);

Нур-Султан-Павлодар;

Павлодар-Семей-Калбатау.



Как сообщили в компании, участки сделают платными после реконструкции. Таким образом, в АО НК «КазАвтоЖол» рассчитывают значительно снизить количество ДТП, поскольку новые дороги сконструированы с целью обеспечить безопасность для всех участников движения.