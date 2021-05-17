С июня в Мангистау станут платными некоторые дороги республиканского значения

Иллюстративное фото с сайта dalainform.kz
С июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.
Как сообщили в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол», то, какой вид транспортных средств должен будет оплачивать проезд, будет зависеть от технической категории дороги.
- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - рассказали в пресс-службе.
По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по «открытой» системе – на дорогах не будут устанавливать шлагбаумы, а фиксировать автомобили будут специальные камеры и оборудование на контрольных арках. Оплачивать проезд можно, пополнив счёт на государственный номер автотранспорта. Помимо этого, можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счёт оплаты за проезд.
Платными станут следующие участки:
Шымкент-граница Узбекистана;
Уральск-граница РФ (Саратов);
Уральск-граница РФ (Самара);
Граница РФ (Оренбург)-Актобе;
Щучинск-Петропавловск;
Шымкент-Кызылорда;
Шымкент-Тараз;
Тараз-Кайнар;
Капшагай-Талдыкорган;
Карабутак-Кызылорда;
Актобе-Уральск;
Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;
Актау-Бейнеу;
Костанай-граница РФ (Троицк);
Нур-Султан-Костанай;
Павлодар-граница РФ (Омск);
Нур-Султан-Павлодар;
Павлодар-Семей-Калбатау.
Как сообщили в компании, участки сделают платными после реконструкции. Таким образом, в АО НК «КазАвтоЖол» рассчитывают значительно снизить количество ДТП, поскольку новые дороги сконструированы с целью обеспечить безопасность для всех участников движения.
Как сообщили в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол», то, какой вид транспортных средств должен будет оплачивать проезд, будет зависеть от технической категории дороги.
- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - рассказали в пресс-службе.
По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по «открытой» системе – на дорогах не будут устанавливать шлагбаумы, а фиксировать автомобили будут специальные камеры и оборудование на контрольных арках. Оплачивать проезд можно, пополнив счёт на государственный номер автотранспорта. Помимо этого, можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счёт оплаты за проезд.
Платными станут следующие участки:
Шымкент-граница Узбекистана;
Уральск-граница РФ (Саратов);
Уральск-граница РФ (Самара);
Граница РФ (Оренбург)-Актобе;
Щучинск-Петропавловск;
Шымкент-Кызылорда;
Шымкент-Тараз;
Тараз-Кайнар;
Капшагай-Талдыкорган;
Карабутак-Кызылорда;
Актобе-Уральск;
Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;
Актау-Бейнеу;
Костанай-граница РФ (Троицк);
Нур-Султан-Костанай;
Павлодар-граница РФ (Омск);
Нур-Султан-Павлодар;
Павлодар-Семей-Калбатау.
Как сообщили в компании, участки сделают платными после реконструкции. Таким образом, в АО НК «КазАвтоЖол» рассчитывают значительно снизить количество ДТП, поскольку новые дороги сконструированы с целью обеспечить безопасность для всех участников движения.