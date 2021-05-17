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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 2390

С июня в Мангистау станут платными некоторые дороги республиканского значения

Начиная с июня, 18 участков автодорог республиканского значения по всему Казахстану станут платными. Об том сообщили в пресс-службе акционерного общества «Национальная компания (АО НК) «КазАвтоЖол».

Иллюстративное фото с сайта dalainform.kz
С июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол», то, какой вид транспортных средств должен будет оплачивать проезд, будет зависеть от технической категории дороги.

- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - рассказали в пресс-службе.

По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по «открытой» системе – на дорогах не будут устанавливать шлагбаумы, а фиксировать автомобили будут специальные камеры и оборудование на контрольных арках. Оплачивать проезд можно, пополнив счёт на государственный номер автотранспорта. Помимо этого, можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счёт оплаты за проезд.

Платными станут следующие участки:

Шымкент-граница Узбекистана;
Уральск-граница РФ (Саратов);
Уральск-граница РФ (Самара);
Граница РФ (Оренбург)-Актобе;
Щучинск-Петропавловск;
Шымкент-Кызылорда;
Шымкент-Тараз;
Тараз-Кайнар;
Капшагай-Талдыкорган;
Карабутак-Кызылорда;
Актобе-Уральск;
Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;
Актау-Бейнеу;
Костанай-граница РФ (Троицк);
Нур-Султан-Костанай;
Павлодар-граница РФ (Омск);
Нур-Султан-Павлодар;
Павлодар-Семей-Калбатау.

Как сообщили в компании, участки сделают платными после реконструкции. Таким образом, в АО НК «КазАвтоЖол» рассчитывают значительно снизить количество ДТП, поскольку новые дороги сконструированы с целью обеспечить безопасность для всех участников движения.



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Комментарии ( 2 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 16:45
В нашей богатой стране дороги подобного класса должны были появиться давно и должны быть БЕСПЛАТНЫЕ!!! Строят дороги на наши деньги, и мы потом еще должны платить.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:24
Даже терминалы оплаты нормальные построить не могут как на фото, плати не известно кому и как. Альтернативных дорог нет. Натыкали непонятных камер по всем дорогам построеным на деньги налогоплательщиков, и рубят бабло.
 
 

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