Дальнобойщики из Актау устроили акцию против платных дорог

- Почему за один километр проезда на грузовом транспорте с нас должны взимать 25 тенге? Мы готовы платить, но не такие бешеные суммы. Адекватная цена 5 тенге, а для легковых автомобилей, мы считаем, проезд должен быть бесплатным, - говорят дальнобойщики.

Мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, у памятника первым автомобилистам Шевченко на обочине. Участниками стали около 50 местных дальнобойщиков.Водители считают, что стоимость проезда на платной автодороге очень высокая по сравнению с Европой, Россией, Белоруссией.На место прибыли местные органы власти, полицейские, которые выслушали водителей и пообещали рассмотреть данный вопрос.Данная акция, по словам участников, продолжится ещё 10 дней.Подобные мероприятия прошли сегодня и в других городах Казахстана.Напомним, с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.