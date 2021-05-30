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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 78

Дальнобойщики из Актау устроили акцию против платных дорог

Несколько десятков местных дальнобойщиков организовали акцию в Мунайлинском районе.

Кадр видео
Мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, у памятника первым автомобилистам Шевченко на обочине. Участниками стали около 50 местных дальнобойщиков.

Водители считают, что стоимость проезда на платной автодороге очень высокая по сравнению с Европой, Россией, Белоруссией.

- Почему за один километр проезда на грузовом транспорте с нас должны взимать 25 тенге? Мы готовы платить, но не такие бешеные суммы. Адекватная цена 5 тенге, а для легковых автомобилей, мы считаем, проезд должен быть бесплатным, - говорят дальнобойщики.


На место прибыли местные органы власти, полицейские, которые выслушали водителей и пообещали рассмотреть данный вопрос.

Данная акция, по словам участников, продолжится ещё 10 дней.

Подобные мероприятия прошли сегодня и в других городах Казахстана.

Напомним, с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.






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