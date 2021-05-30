Дальнобойщики из Актау устроили акцию против платных дорог

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Мирная акция прошла в это воскресенье, 30 мая, у памятника первым автомобилистам Шевченко на обочине. Участниками стали около 50 местных дальнобойщиков.
Водители считают, что стоимость проезда на платной автодороге очень высокая по сравнению с Европой, Россией, Белоруссией.
На место прибыли местные органы власти, полицейские, которые выслушали водителей и пообещали рассмотреть данный вопрос.
Данная акция, по словам участников, продолжится ещё 10 дней.
Подобные мероприятия прошли сегодня и в других городах Казахстана.
Напомним, с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.
Водители считают, что стоимость проезда на платной автодороге очень высокая по сравнению с Европой, Россией, Белоруссией.
- Почему за один километр проезда на грузовом транспорте с нас должны взимать 25 тенге? Мы готовы платить, но не такие бешеные суммы. Адекватная цена 5 тенге, а для легковых автомобилей, мы считаем, проезд должен быть бесплатным, - говорят дальнобойщики.
На место прибыли местные органы власти, полицейские, которые выслушали водителей и пообещали рассмотреть данный вопрос.
Данная акция, по словам участников, продолжится ещё 10 дней.
Подобные мероприятия прошли сегодня и в других городах Казахстана.
Напомним, с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.
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