Авиарейс Актау - Нукус разрешили открыть в Казахстане

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Как сообщаетт tengritravel.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса на территории Казахстана, с 7 июня разрешено открытие регулярных рейсов с Узбекистаном по маршрутам Актау - Нукус и Алматы - Наманган с частотой по два рейса в неделю с каждой стороны по каждому направлению.
Авиакомпании SCAT разрешили выполнять международные рейсы по маршрутам:
Нукус - Актобе - Москва с частотой два рейса в неделю;
Самарканд - Актобе - Санкт-Петербург с частотой два рейса в неделю.
Авиакомпании SCAT разрешили выполнять международные рейсы по маршрутам:
Нукус - Актобе - Москва с частотой два рейса в неделю;
Самарканд - Актобе - Санкт-Петербург с частотой два рейса в неделю.
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