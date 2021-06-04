К двум годам лишения свободы приговорили жителя Мангистау за аварию со смертельным исходом

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По данным уголовного дела, 24 марта 2021 года около 19:00 на трассе Жетыбай-Жанаозен водитель автомашины Lada Kalina, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302».



- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в автомобиле Lada Kalina, получил тяжкий вред здоровью и скончался. Приговором суда гражданин Б. признан виновным по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса РК («Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. Приговор суда не вступило в законную силу, - сообщается на сайте Мангистауского областного суда.