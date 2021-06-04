В Мангистау 17 объектов предпринимательства исключены за нарушения из проекта «Аshyq»

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По данным спикера, 17 предпринимателей, работа которых по проекту приостановлена, нарушили требования программы. Так, четыре объекта превысили 50% посетителей, один объект не соблюдал режим работы. Остальные игнорировали масочный режим.



- В настоящее время в международном аэропорту Актау приложение «Ashyq» работает в пилотном режиме. В ходе тестирования в течение одного дня было проведено 1032 сканирования, в результате чего выявлен один посетитель с красным статусом. В дальнейшем к проекту планируется подключить железнодорожный вокзал. Детские развлекательные комплексы также будут прикреплены к специальному приложению, - сказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.



В Мангистауской области по проекту «Ashyq» работают 293 предприятия. Из них 241 объект официально вошел в проект, 33 объекта работают в тестовом режиме.