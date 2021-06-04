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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 453

В Мангистау 17 объектов предпринимательства исключены за нарушения из проекта «Аshyq»

Объекты предпринимательства выведены из проекта «Ashyq» на две недели. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщила Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.

фото из открытых источников
По данным спикера, 17 предпринимателей, работа которых по проекту приостановлена, нарушили требования программы. Так, четыре объекта превысили 50% посетителей, один объект не соблюдал режим работы. Остальные игнорировали масочный режим.

- В настоящее время в международном аэропорту Актау приложение «Ashyq» работает в пилотном режиме. В ходе тестирования в течение одного дня было проведено 1032 сканирования, в результате чего выявлен один посетитель с красным статусом. В дальнейшем к проекту планируется подключить железнодорожный вокзал. Детские развлекательные комплексы также будут прикреплены к специальному приложению, - сказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.

В Мангистауской области по проекту «Ashyq» работают 293 предприятия. Из них 241 объект официально вошел в проект, 33 объекта работают в тестовом режиме.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • diger
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2garin (Посетители) Сегодня, 16:33
Нашару это программа "Пшык". Ради чего это все? пусть обьяснят эти чинуши. Они че нас оберегают)))... Всю жизнь не нужен был а здесь на тебе деньги то нужны...
 
-1
  • 2garin
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diger (Посетители) Сегодня, 16:27
Pinochet,
Деньги где? Лошадей ими кормят..., причём за наш счёт. У меня последнее время складывается впечатление, что мы участвуем в каком то глобальном эксперементе, и ты понимаешь на яву, что тебе уготована роль подопытной мышки, и от тебя уже ничего не зависит.
 
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  • tolk
  • diger
  • 2garin
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:15
ну ок, скинаровать код и посмотреть картинку на телефоне какбе все умеют.
в чем заслуга то? новости про этот Ашык как о победах на передовой.
как это приложение помогает лечить заболевших короновирусом?
где украденные деньги?
 
 

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