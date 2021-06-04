В Жанаозене 1 июня потерялись 15 детей

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Мероприятия проводились на площади Независимости.



- В течение двух часов на площади потерялись 15 детей в возрасте от пяти до восьми лет. Все они были возвращены родителям сотрудниками ювенальной полиции управления полиции Жанаозена в течение двух часов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.