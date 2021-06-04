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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 28

Водовод «Астрахань-Мангышлак» будет расширен

Соглашение по расширению магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» подписали в России. Об этом сообщает kaztag.kz.

фото из открытых источников
Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу «Казмунайгаз» (КМГ), 4 июня между компанией, а также АО «КазТрансОйл» (КТО), ТОО «Магистральный Водовод» и Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу организации финансирования проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак». Как заявили в КМГ, окончательные условия возможного сотрудничества в рамках реализации проекта будут дополнительно обсуждаться сторонами.

- Водовод «Астрахань-Мангышлак» является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. В 2020 году по магистральному водоводу поставлено 28,4 миллиона кубометров воды. В соответствии с данными за 2020 год основная доля подачи воды приходится на коммунальные предприятия – 53,8% и нефтегазодобывающие компании – 39,4%» - сообщили в пресс-службе АО НК «КазМунайГаз».

Отмечается, что объем подачи воды на промышленные предприятия составил 5,5%, сельхозтоваропроизводителям – 0,7%, населению и бюджетным организациям – 0,5%.

Участники соглашения ожидают, что оно позволит увеличить мощность водовода со 110 тысяч кубометров в сутки до 170 тысяч кубометров в сутки.

- Страна интенсивно развивается: численность населения увеличивается, индустриализация продолжается и потребность в воде постоянно возрастает. Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» позволит решить назревающую проблему водоснабжения Западного Казахстана», - сказал Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР.



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