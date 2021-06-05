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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:49

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Муралы в честь легендарных боксеров появятся в Актау

В Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау, на своей странице в социальных сетях.

Иллюстрацию задумки мурала предоставил Нурдаулет Килыбай
Аким Актау Нурдаулет Килыбай на своей странице написал о мангистауских боксёрах.

- Я позвонил первопроходцу Олимпийских игр из нашего края – Асылбеку Килимову. В ходе разговора меня шокировало следующее. Оказывается, что в 1984 году при составлении международного рейтинга (в комиссию входили представители около 100 стран) среди сильнейших боксёров того времени, наравне с такими легендами бокса как Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, одним из первых был наш Асылбек Килимов. И об этом мы узнаём только спустя почти четыре десятилетия. Возможно, политика тех лет была такой, что рейтинг, составленный в США, до нас тогда не дошел, - написал Нурдаулет Килыбай на странице в социальных сетях.

Он добавил, что Асылбек Килимов узнал о том, что его имя находится в этом списке, в 2018 году, но никому не сообщил об этом.

- Скорее всего, это его скромность и простота. Жаль, что Сан Саныч (Александр Драч) ушёл в мир иной, не узнав про достижения своего ученика-чемпиона. Уверен, что подрастающее поколение не раз заставит нас гордиться новыми медалями! – добавил аким Актау.

Муралы в честь легендарных боксеров появятся в Актау

Изображение из поста Нурдаулета Килыбая в социальных сетях



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