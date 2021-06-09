Навыки эвакуации учителей и детей отработали на антитеррористических учениях в Актау

- Отработаны навыки обезвреживания самодельных взрывных устройств, эвакуации учителей и детей, а также оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Основными элементами учения являлись проверка готовности оперативного штаба к координации действий по борьбе с терроризмом, реагированию на угрозы использования в террористических целях биологически опасных веществ, проверка механизма экстренной доставки подразделений специального назначения к месту проведения антитеррористической операции, - сообщили в ведомстве.

На учениях были отработаны навыки межведомственного взаимодействия и управления приданными силами и средствами по борьбе с терроризмом.В рамках мероприятия проверено состояние антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.Напомним, антитеррористические учения правоохранительные органы проводили сегодня, 9 июня, на территории школы №28.