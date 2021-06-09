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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

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Навыки эвакуации учителей и детей отработали на антитеррористических учениях в Актау

Плановые антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных, местных исполнительных органов благополучно завершены, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Учения. Кадр видео.
На учениях были отработаны навыки межведомственного взаимодействия и управления приданными силами и средствами по борьбе с терроризмом.

В рамках мероприятия проверено состояние антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.

- Отработаны навыки обезвреживания самодельных взрывных устройств, эвакуации учителей и детей, а также оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Основными элементами учения являлись проверка готовности оперативного штаба к координации действий по борьбе с терроризмом, реагированию на угрозы использования в террористических целях биологически опасных веществ, проверка механизма экстренной доставки подразделений специального назначения к месту проведения антитеррористической операции, - сообщили в ведомстве.


Напомним, антитеррористические учения правоохранительные органы проводили сегодня, 9 июня, на территории школы №28.



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