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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:27

Просмотров: 139

Акимат Актау прокомментировал жалобу на оставление рабочими масла на асфальте

Местный житель Рафаэль возмутился обильными остатками масла на асфальте после нанесения мурала на стене многоэтажного жилого дома. Ситуацию разъяснили в городском акимате.

Кадр видео
Мужчина снял на видео последствия нанесения изображения героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой на дом, он пожаловался, что на месте разлили масло, а также провалился асфальт.

В свою очередь, в акимате заявили, что работы ещё не закончены.

- После завершения работ все будет убрано, - сообщили в акимате.


Видеозапись с жалобой появилась вчера, 8 июня, в рубрике «Народные новости».

Напомним, муралы начали рисовать на домах.

Также в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.




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