Акимат Актау прокомментировал жалобу на оставление рабочими масла на асфальте

Кадр видео
Мужчина снял на видео последствия нанесения изображения героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой на дом, он пожаловался, что на месте разлили масло, а также провалился асфальт.
В свою очередь, в акимате заявили, что работы ещё не закончены.
Видеозапись с жалобой появилась вчера, 8 июня, в рубрике «Народные новости».
Напомним, муралы начали рисовать на домах.
Также в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.
В свою очередь, в акимате заявили, что работы ещё не закончены.
- После завершения работ все будет убрано, - сообщили в акимате.
Видеозапись с жалобой появилась вчера, 8 июня, в рубрике «Народные новости».
Напомним, муралы начали рисовать на домах.
Также в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.
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