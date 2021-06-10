Премьер-министр поручил увеличить темп вакцинации в Мангистау

Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что акиматам и Министерству здравоохранения необходимо в летний период максимально увеличить темп вакцинации.Он выделил несколько регионов: это Мангистауская, Акмолинская, Костанайская области и Нур-Султан."Акимы всех уровней должны взять на личный контроль вопросы вакцинации", - подчеркнул глава правительства Казахстана.По последним данным, Мангистауская область находится в "зелёной" зоне по коронавирусу. За прошедшие сутки в регионе официально зафиксировано 45 новых случаев COVID-19. Также сообщается о 28 выздоровевших.Первый компонент прививки от коронавируса в Мангистау получили 44 003 человека, оба - 24 147. Это одни из самых низких показателей в стране.