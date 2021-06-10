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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 08:43

Просмотров: 2308

Премьер-министр поручил увеличить темп вакцинации в Мангистау

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства поручил увеличить темп вакцинации от коронавируса в Мангистауской области.

Аскар Мамин. Фото Tengrinews.kz
Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что акиматам и Министерству здравоохранения необходимо в летний период максимально увеличить темп вакцинации.
Он выделил несколько регионов: это Мангистауская, Акмолинская, Костанайская области и Нур-Султан.

"Акимы всех уровней должны взять на личный контроль вопросы вакцинации", - подчеркнул глава правительства Казахстана.

По последним данным, Мангистауская область находится в "зелёной" зоне по коронавирусу. За прошедшие сутки в регионе официально зафиксировано 45 новых случаев COVID-19. Также сообщается о 28 выздоровевших.

Первый компонент прививки от коронавируса в Мангистау получили 44 003 человека, оба - 24 147. Это одни из самых низких показателей в стране.

Премьер-министр поручил увеличить темп вакцинации в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
  • non_alcoholic
 cas277cas (Посетители) Вчера, 10:19
Теперь начнут на производствах всех вакцинировать под угрозой увольнения...
 
 

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