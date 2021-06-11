За сутки в Мангистау выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19

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Максимальное количество заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки зарегистрировано в Нур-Султане – 205 человек.



В Мангистауской области за прошедшие сутки выявили заболевших 47 жителей.



Наименьшее количество случаев заболевания выявлено в Туркестанской области – 13.



Всего в стране выявлено 399096 заболевших.

Выздоровевших - 374070 человек.