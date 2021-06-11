В международном аэропорту Актау выявили двух пассажиров с «красным» статусом

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По данным спикера, за неделю введения проекта «Ashyq» в аэропорту Актау проведено 11 307 сканирований.



- В результате выявлены два «красных» и три «жёлтых» статуса. С 12 июня 43 участника проекта, не зарегистрировавшие посетителей по QR-коду, будут отстранены от проекта «ASHYQ» на две недели. На 93 предпринимательских объектах, зарегистрировавших QR-код ниже 20 посетителей, будут проведены предупредительные работы, - сказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.



Напомним, с 1 июля в проекте «Ashyq» планируется зарегистрировать железнодорожный вокзал «Мангышлак». В Мангистауской области по проекту «Ashyq» работают 316 предприятий. Из них 301 объект официально вошёл в проект, 15 работают в тестовом режиме.