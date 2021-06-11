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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 487

В международном аэропорту Актау выявили двух пассажиров с «красным» статусом

В международном аэропорту Актау через приложение «Ashyq» выявили двух людей с «красным» и троих с «жёлтым» статусами по коронавирусу. Об этом сообщила Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным спикера, за неделю введения проекта «Ashyq» в аэропорту Актау проведено 11 307 сканирований.

- В результате выявлены два «красных» и три «жёлтых» статуса. С 12 июня 43 участника проекта, не зарегистрировавшие посетителей по QR-коду, будут отстранены от проекта «ASHYQ» на две недели. На 93 предпринимательских объектах, зарегистрировавших QR-код ниже 20 посетителей, будут проведены предупредительные работы, - сказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.

Напомним, с 1 июля в проекте «Ashyq» планируется зарегистрировать железнодорожный вокзал «Мангышлак». В Мангистауской области по проекту «Ashyq» работают 316 предприятий. Из них 301 объект официально вошёл в проект, 15 работают в тестовом режиме.



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Комментарии ( 2 )

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  • Fargo
  • Tankushka
 Expert (Посетители) Сегодня, 18:21
с красным в аэропорт? ну что за уроды!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Expert
  • Fargo
  • Ed Word
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 18:13
Эти люди просто преступники. Загнать их на место санитарок к ковидным больным. Пусть посмотрят.
 
 

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