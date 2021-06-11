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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 1484

Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин

В Актау на стенах многоэтажных жилых домов появились арт-объекты с изображением известных людей региона. За такой сложной работой стоит целая команда художников.

Фото Аймурата Танатова
Куратор проекта, художник Аймурат Танатов рассказал, что в Актау крупномасштабные картины появились уже на стенах шести жилых домов в разных микрорайонах. Проект реализуется при спонсорской поддержке строительных компаний.

Идея украсить стены домов Аймурату Танатову пришла в голову ещё в 2015 году, но только в этом году он получил одобрение от городской администрации.

Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин


Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин


В команде Аймурата Танатова работают ещё два талантливых художника это - Али Закир и Ержан Танай.

- Изначально эскизов муралов было много, и они были различных направлений. В итоге совместно с акиматом было принято решение всё же остановиться на портретах, посвящённых знаменитым людям: поэтам, спортсменам, героям Великой Отечественной войны. Молодёжь должна знать таких людей в лицо и помнить об их подвигах, - рассказал Аймурат Танатов.



По словам Аймурата Танатова, на то, чтобы нарисовать одну картину на доме, обычно уходит до 5-7 дней в зависимости от сложности работы. Рисуют художники специальными красками.

Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин


Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин


Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин


- В целом всё зависит от мастерства художников, какими бы красками они не рисовали. Конечно, сначала мы создаём эскиз на бумаге и после переносим его на стену. Рисовать портрет довольно сложно на холсте, ведь художнику надо учитывать многие важные аспекты, в том числе строение лица, чувствовать пропорции. А теперь представьте, как сложно рисовать крупномасштабные картины на стенах. Не каждый художник сможет и согласится на такую работу. Ведь нам приходится работать на высоте, да ещё и в знойную жару, - рассказал художник.

Аймурат Танатов считает, что рисование муралов - работа очень серьёзная и ответственная, ведь художники оставляют след в культурном развитии города.

В социальной сети появилось видео работы команды Аймурата Танатова.



Напомним, в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.



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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 20:56
Раз уж стали рисовать портреты знаменитостей на стенах домов будет правильно запечатлеть портреты отцов нашего города, благодаря которым возник в голой степи красавец Шевченко-Актау, это Ефим Павлович Славский и Рубен Арамаисович Григорян.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 20:39
Цитата: ] Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин[/quote

А почему мы не видим кто работает на МАЭК. Я говорю именно про работников, ни директора, ни администрации. Именно работников. Кто отдал всю свою жизнь работая там и обеспечивая нас водой, теплом, энергией. Во всех текущих проблемах они не имеют вины. Но за то мы хвалим художников, которые получили за эту работу, годовую зарплату работника МАЭКа
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:13
А масло на асфальте и дыры кто оставляет?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:04
На фоне трудной работы на высоте в неблагоприятных условиях на жаре,даже не хочется критиковать о "деньгах на ветер", о том,что "краски хватит на 2-3 сезона" и т.д......
И всё же, Художникам респект
 
 

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