Кто рисует в Актау муралы в знойную жару: История больших картин

Фото Аймурата Танатова
Куратор проекта, художник Аймурат Танатов рассказал, что в Актау крупномасштабные картины появились уже на стенах шести жилых домов в разных микрорайонах. Проект реализуется при спонсорской поддержке строительных компаний.
Идея украсить стены домов Аймурату Танатову пришла в голову ещё в 2015 году, но только в этом году он получил одобрение от городской администрации.
В команде Аймурата Танатова работают ещё два талантливых художника это - Али Закир и Ержан Танай.
- Изначально эскизов муралов было много, и они были различных направлений. В итоге совместно с акиматом было принято решение всё же остановиться на портретах, посвящённых знаменитым людям: поэтам, спортсменам, героям Великой Отечественной войны. Молодёжь должна знать таких людей в лицо и помнить об их подвигах, - рассказал Аймурат Танатов.
По словам Аймурата Танатова, на то, чтобы нарисовать одну картину на доме, обычно уходит до 5-7 дней в зависимости от сложности работы. Рисуют художники специальными красками.
- В целом всё зависит от мастерства художников, какими бы красками они не рисовали. Конечно, сначала мы создаём эскиз на бумаге и после переносим его на стену. Рисовать портрет довольно сложно на холсте, ведь художнику надо учитывать многие важные аспекты, в том числе строение лица, чувствовать пропорции. А теперь представьте, как сложно рисовать крупномасштабные картины на стенах. Не каждый художник сможет и согласится на такую работу. Ведь нам приходится работать на высоте, да ещё и в знойную жару, - рассказал художник.
Аймурат Танатов считает, что рисование муралов - работа очень серьёзная и ответственная, ведь художники оставляют след в культурном развитии города.
В социальной сети появилось видео работы команды Аймурата Танатова.
Напомним, в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.
Идея украсить стены домов Аймурату Танатову пришла в голову ещё в 2015 году, но только в этом году он получил одобрение от городской администрации.
В команде Аймурата Танатова работают ещё два талантливых художника это - Али Закир и Ержан Танай.
- Изначально эскизов муралов было много, и они были различных направлений. В итоге совместно с акиматом было принято решение всё же остановиться на портретах, посвящённых знаменитым людям: поэтам, спортсменам, героям Великой Отечественной войны. Молодёжь должна знать таких людей в лицо и помнить об их подвигах, - рассказал Аймурат Танатов.
По словам Аймурата Танатова, на то, чтобы нарисовать одну картину на доме, обычно уходит до 5-7 дней в зависимости от сложности работы. Рисуют художники специальными красками.
- В целом всё зависит от мастерства художников, какими бы красками они не рисовали. Конечно, сначала мы создаём эскиз на бумаге и после переносим его на стену. Рисовать портрет довольно сложно на холсте, ведь художнику надо учитывать многие важные аспекты, в том числе строение лица, чувствовать пропорции. А теперь представьте, как сложно рисовать крупномасштабные картины на стенах. Не каждый художник сможет и согласится на такую работу. Ведь нам приходится работать на высоте, да ещё и в знойную жару, - рассказал художник.
Аймурат Танатов считает, что рисование муралов - работа очень серьёзная и ответственная, ведь художники оставляют след в культурном развитии города.
В социальной сети появилось видео работы команды Аймурата Танатова.
Напомним, в Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.