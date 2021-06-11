В 15 домах Актау обещают обновить лифты

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По его словам, на сегодня в городе имеется 963 лифта. Из них 607 зарегистрированы в жилищной инспекции, 356 лифтов не зарегистрированы, то есть на обслуживание незарегистрированных лифтов нет разрешения. В настоящее время городской жилищной инспекцией проводится работа по регистрации этих лифтов. Ответственность за техническую деятельность данных кабин несут индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.



- В этом году обновлены лифты в домах №1,3,5,9,10 в 4 микрорайоне, в 39 доме 6 микрорайона, в домах № 6Б,7а, 7б, 8а в 11 микрорайоне, в домах № 31,32,33 в 12 микрорайоне, в 72 доме 27 микрорайоне и в 28 доме в 28 микрорайоне. Это 9-ти и 11-этажные дома. В прошлом году в 34 жилых домах города были заменены устаревшие лифты на новые. Сейчас объявлен конкурс по государственным закупкам с целью определения подрядной компании по установке новых лифтов, – сообщил Алпысбай Таубаев, и. о. руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.