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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 627

В 15 домах Актау обещают обновить лифты

В этом году в 15 многоэтажных жилых домах Актау будут установлены новые лифты. Об этом сообщил Алпысбай Таубаев, и.о. руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
По его словам, на сегодня в городе имеется 963 лифта. Из них 607 зарегистрированы в жилищной инспекции, 356 лифтов не зарегистрированы, то есть на обслуживание незарегистрированных лифтов нет разрешения. В настоящее время городской жилищной инспекцией проводится работа по регистрации этих лифтов. Ответственность за техническую деятельность данных кабин несут индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

- В этом году обновлены лифты в домах №1,3,5,9,10 в 4 микрорайоне, в 39 доме 6 микрорайона, в домах № 6Б,7а, 7б, 8а в 11 микрорайоне, в домах № 31,32,33 в 12 микрорайоне, в 72 доме 27 микрорайоне и в 28 доме в 28 микрорайоне. Это 9-ти и 11-этажные дома. В прошлом году в 34 жилых домах города были заменены устаревшие лифты на новые. Сейчас объявлен конкурс по государственным закупкам с целью определения подрядной компании по установке новых лифтов, – сообщил Алпысбай Таубаев, и. о. руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.



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Комментарии ( 1 )

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clavchik (Посетители) Сегодня, 21:05
В этом году обновлены лифты в домах №1,3,5,9,10 в 4 микрорайоне

Это,что обновлены. Или это описка. Ах да месяц назад положили новое покрытие на пол и систематически подметают раз в месяц.
 
 

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