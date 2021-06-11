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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 415

Акимат Мангистау: Серикбай Трумов не подтверждал влияние туристических объектов на дефицит воды в регионе

В акимате Мангистауской области опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию о признании влияния отеля «Rixos» на водоснабжение в регионе. Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

Фото из открытых источников
Статья с заголовком «Аким Мангистау признал влияние отеля «Rixos» на дефицит питьевой воды для жителей» ранее была опубликована на информационном портале Радио Аззаттык. В пресс-службе главы региона пояснили, что на вопрос корреспондента издания о нагрузке на водоснабжение области Серикбай Трумов ответил, что мощность опреснительного завода «Каспий» на сегодня составляет 17-20 тысяч кубических метров в сутки.

- Основная доля воды предназначена для Мунайлинского района. В сутки для нужд жителей в район направляют 10-14 тысяч м3. Остальной объём, две тысячи м3, поступает в село Курык, ещё две тысячи - на территорию Тёплого пляжа. Гостиница «Rixos» в сутки потребляет 500-700 м3. Воду на технические нужды гостиница опресняет своими силами. Мы всеми силами обеспечиваем правильное распределение воды, со всеми проводим разъяснительные работы. Со строительством новых туристических объектов спрос, действительно, увеличится. Как я уже сказал, если сейчас потребность Тёплого пляжа - две тысячи м3, то к моменту полного завершения строительства она вырастет до 10 тысяч. Поэтому сейчас и ведётся модернизация опреснительного завода «Каспий». Мощность увеличивается до 20 тысяч кубометров, то есть в итоге завод будет выпускать 40 тысяч кубометров воды. До конца года мы эти работы завершим. Это говорилось в ответе Серикбая Трумова на вопрос, – сообщили в пресс-службе акима региона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что аким Мангистау Серикбай Трумов признал, что одной из причин дефицита воды в Мангистауской области является её потребление отелем «Rixos» и другими объектами, расположенными на побережье.



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Комментарии ( 3 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:22
Сколько километров от опреснительного завода до риксоса? Какой диаметр трубы? Вот и интересно сколько надо кубометров только для того чтобы вода дошла до риксоса? Кто может ответить? И сколько они потребляют кубом в месяц?
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:12
Кто же честно признает свои ошибки?
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:15
Со скоростью звука отмазку состряпали.Но воды как не было и не будет-это ясно и ежу.
 
 

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