Актауские чиновники снова пообещали построить дороги в «Шыгыс-2»

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По словам местного жителя Кожы, в прошлом году аким города Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями «Шыгыс-2» пообещал, что строительство автомобильных дорог будет закончено до конца 2020 года. Работы не были начаты.
В городском акимате сообщили, что на данный момент заключен договор с ТОО «Алтынкурык» по поводу строительства внутренней автодороги в микрорайонах «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3».
Общая протяженность автодороги составит 9,9 километра.
На сегодняшний день, согласно выделенным средствам, проведена срезка (выравнивание полотна дороги) основных четырёх улиц в микрорайоне «Шыгыс-3». Общая протяженность составляет 1,9 километра.
Также начаты работы по установке бордюров. После стартует первый этап (песчано-гравийная смесь, щебень) подготовки дороги к укладке асфальтового покрытия.
Ремонт остальных улиц микрорайона будет проводиться поэтапно, по мере выделения средств из бюджета.
Напомним, акимат Актау ранее пообещал построить детскую площадку в «Шыгыс-2».
- В этом году 27 апреля на официальной странице акимата Актау в Instagram была публикация по поводу старта строительно-монтажных работ в «Шыгыс-2», но они снова не начались. Причём, государство уже выделило 100 миллионов тенге для строительства. Сейчас у акимата есть деньги и уже построены инженерные сети. Что еще требуется для начала строительства? Если владельцы скота ждут дождя, жители «Шыгыс-2» его совсем не ждут, так как на центральную дорогу пешком выйти невозможно, - обращается к местным властям Кожа.
В городском акимате сообщили, что на данный момент заключен договор с ТОО «Алтынкурык» по поводу строительства внутренней автодороги в микрорайонах «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3».
Общая протяженность автодороги составит 9,9 километра.
На сегодняшний день, согласно выделенным средствам, проведена срезка (выравнивание полотна дороги) основных четырёх улиц в микрорайоне «Шыгыс-3». Общая протяженность составляет 1,9 километра.
Также начаты работы по установке бордюров. После стартует первый этап (песчано-гравийная смесь, щебень) подготовки дороги к укладке асфальтового покрытия.
Ремонт остальных улиц микрорайона будет проводиться поэтапно, по мере выделения средств из бюджета.
Напомним, акимат Актау ранее пообещал построить детскую площадку в «Шыгыс-2».
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