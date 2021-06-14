В Мангистау вакцину получили менее 10 процентов населения

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Мангистауская область находится на последнем месте по количеству жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции.
Первую дозу вакцины в области получили 45,6 тысяч человек – менее 10 процентов населения, как сообщает vlast.kz. Лидером по числу вакцинированных остаётся Алматы – там привились 17,3 процента населения или 346 тысяч человек.
За прошедшие сутки по всей стране вакцинировались около 15 тысяч человек.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Мангистау прививку от коронавируса получили меньше людей, чем во всех остальных областях страны.
Первую дозу вакцины в области получили 45,6 тысяч человек – менее 10 процентов населения, как сообщает vlast.kz. Лидером по числу вакцинированных остаётся Алматы – там привились 17,3 процента населения или 346 тысяч человек.
За прошедшие сутки по всей стране вакцинировались около 15 тысяч человек.
Инфографика предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Мангистау прививку от коронавируса получили меньше людей, чем во всех остальных областях страны.