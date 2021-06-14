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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1045

В Мангистау вакцину получили менее 10 процентов населения

Мангистау остался единственным регионом страны, где провакцинировано менее 10 процентов населения. Об этом сообщает интернет-журнал vlast.kz.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Мангистауская область находится на последнем месте по количеству жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции.

Первую дозу вакцины в области получили 45,6 тысяч человек – менее 10 процентов населения, как сообщает vlast.kz. Лидером по числу вакцинированных остаётся Алматы – там привились 17,3 процента населения или 346 тысяч человек.

За прошедшие сутки по всей стране вакцинировались около 15 тысяч человек.

В Мангистау вакцину получили менее 10 процентов населения

Инфографика предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Казахстан


Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Мангистау прививку от коронавируса получили меньше людей, чем во всех остальных областях страны.



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Комментарии ( 5 )

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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:27
mustain,
Не вижу необходимости. В таком случае мне придётся с 1981 года всю литературу читать начиная со своих акдс, бцж, манту, от дифтерии, от кори, от полиомелита, от гриппа и прочие прививки всё что с рождения мне вкололи. Возможно всевышнего надо благодарить что успел родится ещё при стране где всё это было поставлено на чёткую программу в системе здравоохранения и бесовские домыслы о заговоре не приследовали людей. Всю историю человечества появлялись разные болезни, эпидемии и пандемии и искорянялись они путем массовой вакцинации, ковид также не исключение и эта напасть современная очередная дрянь, которая также пройдёт после массовой вакцинации и со временем станет сезонной, возможно совсем исчезнет.

Dushman,
Можете считать,что да малограмотный. Но по большей части не по собственной воле, люди не информированы достаточно и предоставлены сами себе. Всяких страшилок и ереси в Информационном поле много, поэтому больше страх у людей чем здравый смысл.
 
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 mustain (Посетители) Сегодня, 12:07
Наги_Актау,
Ознакомьтесь с ICH GCP и ГОСТ Р 52379-2005 по клиническим исследованиям, удачи.
 
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 indignant (Посетители) Сегодня, 12:07
Дремучесть и мракобесие это и есть безграмотность, необразованность.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 11:48
Наги_Актау,
Интересная у вас логика, получается что если человек не вакцинируется, значит он малограмотный...
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:35
У нас в регионе люди живут в страхе что чипируют, зомбируют, из религиозных соображений. Вообщем как всегда мракобесие. Мне 40 лет с детства получали все эти прививки уколы, не сдохли и не зомбировались, вакцина от ковид почти из того же теста, тот же Спутник создан на базе тех же ещё советских разработок и технологий, организм принял нормально обе дозы никаких побочек. Все мы уже давно чипированы, когда взяли в руки смартфоны, и зарегились в соц сетях. Гугл и Яндекс слушает нас круглосуточно, в последнее время очень часто замечаю что то о чем с кем либо говорил, по этой тематике поисковики выдают ленту на эту тему. Так что 100%чипирование ещё лет 10 назад началось.

О какой массовой вакцинации в регионе можно говорить, если с опасяном гос служащие к этой вакцинации относятся. Ничиная с Акима области заканчивая начальниками разных гос структур как показательно публично на камеру могли бы вакцинироваться. Сами местные медики боятся вакцины, малограмотность и просвещение людей на нуле.
 
 

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