Как попасть в ЦОН Актау в случае отсутствия смартфона

Фото из доступных источников
В пресс-службе ведомства рассказали, что посетителю ЦОНа необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код для регистрации своего посещения. Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank, @HalykBank и eGov mobile.
- Перед входом в здание наши специалисты помогают жителям Актау скачать приложение и зарегистрироваться. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, наш сотрудник сам зафиксирует вход посетителя посредством его ИИН, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, с 14 июня ЦОНы в Актау перешли на приём клиентов через приложение Ashyq.
- Перед входом в здание наши специалисты помогают жителям Актау скачать приложение и зарегистрироваться. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, наш сотрудник сам зафиксирует вход посетителя посредством его ИИН, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, с 14 июня ЦОНы в Актау перешли на приём клиентов через приложение Ashyq.
Оставьте свой комментарий первым.