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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 1431

Как попасть в ЦОН Актау в случае отсутствия смартфона

В Актау вход в ЦОНы доступен теперь по мобильному приложению Ashyq. Как же попасть в ЦОН, не имея смартфона, рассказали в пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау.

Фото из доступных источников
В пресс-службе ведомства рассказали, что посетителю ЦОНа необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код для регистрации своего посещения. Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank, @HalykBank и eGov mobile.

- Перед входом в здание наши специалисты помогают жителям Актау скачать приложение и зарегистрироваться. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, наш сотрудник сам зафиксирует вход посетителя посредством его ИИН, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 14 июня ЦОНы в Актау перешли на приём клиентов через приложение Ashyq.



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