Число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в Мангистау

Фото из доступных источников
По состоянию на 16 июня в Мангистауской области выявили 21 заболевшего коронавирусом. Также сообщается о 53 фактах выздоровления.
Вчера, 15 июня, в регионе было зарегистрировано семь заболевших.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7540 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6494 человека.
Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напомним, новое постановление вступило в силу 7 июня.
Вчера, 15 июня, в регионе было зарегистрировано семь заболевших.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7540 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6494 человека.
Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напомним, новое постановление вступило в силу 7 июня.
Оставьте свой комментарий первым.