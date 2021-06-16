На охране Каспия: Казахстанский флот пополнился катерами

Фото предоставила пресс-служба КНБ РК
Торжественный спуск на воду двух пограничных катеров «Исатай» и «Махамбет» состоялся 15 июня в Уральске, где они были построены на отечественном заводе «Зенит».
В мероприятии по спуску на воду приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, руководство силовых структур, коллектив завода «Зенит», личный состав корабля, а также горожане.
Пограничные катера «Исатай» и «Махамбет» являются головными проектами «Зенита» и предназначены для защиты и охраны территориальных вод и континентального шельфа Республики Казахстан. Они обладают необходимыми характеристиками по мореходным качествам: скорости, управляемости, настойчивости, дальности плавания, автономности, необходимым условиям для экипажа.
Напомним, ранее на Каспий в Актау направили сторожевой корабль «Туркестан».
В мероприятии по спуску на воду приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, руководство силовых структур, коллектив завода «Зенит», личный состав корабля, а также горожане.
Пограничные катера «Исатай» и «Махамбет» являются головными проектами «Зенита» и предназначены для защиты и охраны территориальных вод и континентального шельфа Республики Казахстан. Они обладают необходимыми характеристиками по мореходным качествам: скорости, управляемости, настойчивости, дальности плавания, автономности, необходимым условиям для экипажа.
Напомним, ранее на Каспий в Актау направили сторожевой корабль «Туркестан».
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