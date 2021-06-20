Тараканы атаковали квартиру в Актау: Комментарий КСК

- Жильцам дома было разъяснено, что тараканы появляются в тех квартирах, где царят антисанитарные условия. Мы предложили им объединиться и подать заявку в компанию, которая занимается дезинсекционной обработкой квартир от насекомых. По нашей заявке 16 июня в доме была произведена дезинсекция подвала работниками компании «ПрофДезГарант».

Обработкой квартир от насекомых, как сообщила Несибели Жуматаева, КСК не занимается, а лишь обслуживает места общего пользования.По словам Несибели Жуматаевой, проникать в закрытые квартиры у КСК, как и у участкового полиции, нет полномочий.Напомним, люди опасаются, что тараканы переберутся в другие квартиры.