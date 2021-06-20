Тараканы атаковали квартиру в Актау

Кадр видео
Оккупируемую тараканами одну из квартир в доме № 33 28 микрорайона сняли на видео жильцы в эту пятницу, 18 июня.
По их словам, в данной квартире никто не проживает, но много тараканов.
Жильцы дома обращались в ЖЭК, но проблема не решилась.
По словам соседей, тараканы перебираются в другие квартиры.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.
По их словам, в данной квартире никто не проживает, но много тараканов.
Жильцы дома обращались в ЖЭК, но проблема не решилась.
По словам соседей, тараканы перебираются в другие квартиры.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.
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