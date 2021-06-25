«Они упустили время»: Очевидцы гибели подростка рассказали о врачах Скорой помощи Актау

Фото из архива lada.kz
Первую медицинскую помощь упавшему с забора подростку оказали жильцы 28 дома пятого микрорайона.
- Когда я подбежал, мальчик лежал на боку. Я спросил соседа, делал ли он ему искусственное дыхание. Тот ответил, что нет. Тогда я стал делать ему массаж сердца, и в этот момент у него пошла одышка, он начал дышать. Потом массаж и искусственное дыхание повторили - и тот же результат. Скорой помощи еще не было. Когда она появилась, то еще кружила вокруг места происшествия, никак не могла припарковаться, – рассказал один из очевидцев.
- Я подошла к месту трагедии, машина Скорой помощи уже приехала, но приехала обычная бригада, а нужна была реанимационная. Приехали два врача, у которых не было дефибриллятора, препаратов, они даже не знали, как оказать первую медицинскую помощь. Максимум, что они сделали, подключили аппарат для кардиограммы. Когда я начала уже кричать на них, они погрузили его в машину и уехали, но с учетом того, что это не реанимобиль, то и реанимацию они ему по дороге в больницу не проводили. Я считаю, что они упустили время. Они могли спасти мальчишку, – рассказала жительница 28 дома.
Напомним, подросток скончался в пятом микрорайоне Актау, предположительно, от удара током.
После трагедии чиновники сообщили о проводимой проверке и заявили о двух возможных причинах смерти.
- Когда я подбежал, мальчик лежал на боку. Я спросил соседа, делал ли он ему искусственное дыхание. Тот ответил, что нет. Тогда я стал делать ему массаж сердца, и в этот момент у него пошла одышка, он начал дышать. Потом массаж и искусственное дыхание повторили - и тот же результат. Скорой помощи еще не было. Когда она появилась, то еще кружила вокруг места происшествия, никак не могла припарковаться, – рассказал один из очевидцев.
- Я подошла к месту трагедии, машина Скорой помощи уже приехала, но приехала обычная бригада, а нужна была реанимационная. Приехали два врача, у которых не было дефибриллятора, препаратов, они даже не знали, как оказать первую медицинскую помощь. Максимум, что они сделали, подключили аппарат для кардиограммы. Когда я начала уже кричать на них, они погрузили его в машину и уехали, но с учетом того, что это не реанимобиль, то и реанимацию они ему по дороге в больницу не проводили. Я считаю, что они упустили время. Они могли спасти мальчишку, – рассказала жительница 28 дома.
Напомним, подросток скончался в пятом микрорайоне Актау, предположительно, от удара током.
После трагедии чиновники сообщили о проводимой проверке и заявили о двух возможных причинах смерти.