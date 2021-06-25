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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:12

Просмотров: 1263

«Они упустили время»: Очевидцы гибели подростка рассказали о врачах Скорой помощи Актау

Свидетели трагедии рассказали о попытках спасения 14-летнего подростка в Актау. Мальчик скончался не сразу. Спасти его могли врачи Скорой помощи, если бы приехали подготовленными. Об этом рассказали соседи семьи погибшего.

Фото из архива lada.kz
Первую медицинскую помощь упавшему с забора подростку оказали жильцы 28 дома пятого микрорайона.

- Когда я подбежал, мальчик лежал на боку. Я спросил соседа, делал ли он ему искусственное дыхание. Тот ответил, что нет. Тогда я стал делать ему массаж сердца, и в этот момент у него пошла одышка, он начал дышать. Потом массаж и искусственное дыхание повторили - и тот же результат. Скорой помощи еще не было. Когда она появилась, то еще кружила вокруг места происшествия, никак не могла припарковаться, – рассказал один из очевидцев.

- Я подошла к месту трагедии, машина Скорой помощи уже приехала, но приехала обычная бригада, а нужна была реанимационная. Приехали два врача, у которых не было дефибриллятора, препаратов, они даже не знали, как оказать первую медицинскую помощь. Максимум, что они сделали, подключили аппарат для кардиограммы. Когда я начала уже кричать на них, они погрузили его в машину и уехали, но с учетом того, что это не реанимобиль, то и реанимацию они ему по дороге в больницу не проводили. Я считаю, что они упустили время. Они могли спасти мальчишку, – рассказала жительница 28 дома.

Напомним, подросток скончался в пятом микрорайоне Актау, предположительно, от удара током.

После трагедии чиновники сообщили о проводимой проверке и заявили о двух возможных причинах смерти.



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Комментарии ( 6 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:06
Приехали два врача, у которых не было дефибриллятора, препаратов, они даже не знали, как оказать первую медицинскую помощь.


Кошмар!

Упаси Бог, свалиться в обморок посреди улицы!!! Если только жильцы 28 дома пятого микрорайона окажутся рядом. Помогут.
Цитата: касым
В смерти мальчика виновата выстроенная или созданная система управления почти всех уровней

Подписываюсь. К чему стремились, к тому и пришли... ********** всё, что было создано, а создать и сделать так ничего и не смогли: ни власти, ни медицины, ни образования.
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 10:06
Вот это и есть,один из результатов Тридцатилетней Незавивимости! И так везде,в Акимате,в медицине,в ЖКХ,на транспорте,в полиции, ВЕЗДЕ! А до Независимости была уголовная статья,за халатное отношение к работе и рабочим обязанностям! Причем во всех отраслях!
 
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  • elek
 babe (Посетители) Сегодня, 10:03
До крика обидно ! Потеряли пацана! Как так можно было ?! Сколько должно ещё погибнуть людей , чтоб местные власти начали шевелиться !? Сколько раз сталкиваюсь с тем , что эта якобы «Скорая помощь» далеко НЕ СКОРАЯ, посадили фельдшеров, которые НИЧЕГО не знают и не соображают! Очень жаль! Сил и терпения родным пережить такое горе .
 
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  • elek
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:02
Необходимо провести аттестацию работников "скорой помощи". Если их подготовка не соответствует требуемым нормам, уволить этих медиков а руководство "скорой помощи" наказать за бесконтрольность или то же уволить за несоответствие занимаемой должности.
 
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  • Placida
 elek (Посетители) Сегодня, 09:44
они даже не знали, как оказать первую медицинскую помощь

Максимум, что они сделали, подключили аппарат для кардиограммы.

Да уж..., слов нет angry
 
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  • Мимоза
  • Placida
 касым (Посетители) Сегодня, 09:42
В смерти мальчика виновата выстроенная или созданная система управления почти всех уровней
 
 

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