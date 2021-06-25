Антимонопольный орган: Отдел ЖКХ лоббирует интересы ТОО «Актауские городские лифты»

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Отсутствие конкуренции на рынке по обслуживанию лифтов в многоквартирных жилых домах привело к тому, что многие лифты находятся в аварийном состоянии или вообще не функционируют. Ранее, в нарушение норм антимонопольного законодательства, уполномоченный орган в сфере ЖКХ, издав акт, ограничивающий конкуренцию, передал лифты на обслуживание в ТОО «Актауские городские лифты».



- ТОО «Актауские городские лифты», в свою очередь, начало злоупотреблять своей рыночной властью путем устранения и ограничения доступа на рынок конкурентам (ТОО «Актау казлифт сервис, ТОО «Каспий лифт сервис», ТОО «Мангистау лифт и ком», ТОО «Казлифтмонтаж, ТОО kazteknolift, ТОО «Сodycross групп») и лишать жильцов возможности распоряжаться своим имуществом самостоятельно.



По данным ведомства, ТОО «Актауские городские лифты» установило дополнительные требования к жильцам многоквартирных домов, которые являются собственниками общего имущества, и начало эксплуатировать лифты по примеру общественного транспорта.



Карточная система оплаты создаёт определенный барьер спасательным, экстренным, правоохранительным и коммунальным службам, в случае выгодных условий жильцы лишены возможности сменить поставщика услуг по обслуживанию лифтов, создаётся препятствие для людей с ограниченными возможностями, в том числе пожилым.



- Определенные затруднения возникли при оплате карточкой за эксплуатацию лифтов, а именно: отсутствие приложения по оплате, место расположения поставщика услуг и график работы самого поставщика (обед, выходные и праздничные дни), высокая стоимость за поездку на лифте, утеря и привязка к карточкам, срок годности самих карточек и прочие неудобства для потребителей. При современных реалиях и передовых технологиях устанавливать такие условия для жильцов неприемлемо. На сегодняшний день в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства внесён акт антимонопольного реагирования о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. В ближайшее время планируется, что на рынок войдут другие субъекты с приемлемыми расценками на обслуживание лифтов и качеством работы, обеспечивающим надежную, безопасную, а также надлежащую работу при эксплуатации общего имущества жильцов, – отметили в антимонопольном органе.