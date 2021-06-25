«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей

На одном из видео автор наглядно показал, как возле металлического ограждения под мусором спрятаны электрические провода.

Житель Актау прислал фото, сделанное у автобусной остановки во 2 микрорайоне.

- Только был случай с ребёнком. Сегодня заметил в 1 микрорайоне напротив 24 дома открытые провода на фонарном столбе, - комментирует житель Актау.





[center]Следующее видео было снято у центра Абиша Кекилбаева. Там провода протянуты от одного фонаря до другого по земле.

Еще одни торчащие из земли провода житель Актау сфотографировал у остановки в 31А микрорайоне.

Оголенные провода нашли горожане также в 7 микрорайоне, рядом с футбольным полем и детским садом.