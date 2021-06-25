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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 311

«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей

После гибели 14-тилетнего подростка в Актау жители города стали активно присылать фото и видео электрических кабелей и столбов уличного освещения, провода которых не изолированы.

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На одном из видео автор наглядно показал, как возле металлического ограждения под мусором спрятаны электрические провода.




Житель Актау прислал фото, сделанное у автобусной остановки во 2 микрорайоне.


«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей


- Только был случай с ребёнком. Сегодня заметил в 1 микрорайоне напротив 24 дома открытые провода на фонарном столбе, - комментирует житель Актау.


«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей



[center]Следующее видео было снято у центра Абиша Кекилбаева. Там провода протянуты от одного фонаря до другого по земле.




Еще одни торчащие из земли провода житель Актау сфотографировал у остановки в 31А микрорайоне.


«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей


Оголенные провода нашли горожане также в 7 микрорайоне, рядом с футбольным полем и детским садом.


«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей


«Кабели прячут под мусором»: Жители Актау присылают фото и видео торчащих из земли электрических сетей



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • мунайши73
  • Шевченко 81
  • Абвгд
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:32
К сожалению, такой бардак не только с электропроводами.
Хоть мы не делаем ракеты,
не покорили Енисей,
зато по бардаку при этом
мы впереди планеты всей. uhmylka
 
 

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