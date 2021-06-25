Личность сбившего ребенка водителя установили полицейские Мангистау

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Вызов о ДТП на автодороге между 1 микрорайоном и парком «Акбота» в полицию поступил 19 июня.



- Водитель автомашины марки "Toyota" совершил наезд на несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. В ходе розыскных мероприятий был установлен 26-летний водитель. Транспорт водворен на штрафную стоянку, – сообщили в ДП Мангистау.



По какой статье составили протокол, в полиции не прокомментировали.