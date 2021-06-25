Спасатели Каракиянского района разъяснили отдыхающим правила поведения на пляжах

Фото ЧС Каракиянского района

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде специалистами проведены 25 июня.



- В связи с тем, что период карантина в области не завершен, купальный сезон не открыт. В связи с этим жителям были проведены предупредительные работы и розданы памятки. Рейд проводился в запретных для купания и дайвинга зонах морского побережья. Поскольку подавляющее большинство посетителей морского побережья - подростки, родителям было предложено не оставлять своих детей без присмотра и тщательно разъяснять правила купания, - сообщили в отделе ЧС Каракиянского района.