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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:52

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Спасатели Каракиянского района разъяснили отдыхающим правила поведения на пляжах

Сотрудниками отдела чрезвычайных ситуаций Каракиянского района совместно с сотрудниками местной полиции и оперативно-спасательного отряда проведена разъяснительная работа по соблюдению безопасности купания. Об этом сообщили в отделе ЧС Каракиянского района.

Фото ЧС Каракиянского района
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде специалистами проведены 25 июня.

- В связи с тем, что период карантина в области не завершен, купальный сезон не открыт. В связи с этим жителям были проведены предупредительные работы и розданы памятки. Рейд проводился в запретных для купания и дайвинга зонах морского побережья. Поскольку подавляющее большинство посетителей морского побережья - подростки, родителям было предложено не оставлять своих детей без присмотра и тщательно разъяснять правила купания, - сообщили в отделе ЧС Каракиянского района.



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