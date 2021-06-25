ДТП произошло в Актау

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Вызов на пульт оператора «102» управления полиции Актау поступил о том, что на перекрестке между 2, 6 и 6А микрорайонами произошла авария.



- На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-2». Водитель автомашины Lada Priora не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с Volkswagen Jetta. На водителя Lada Priora составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Пострадавших нет, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.