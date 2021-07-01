Для школ в Мангистау приобретут 567 видеокамер и установят 111 тревожных кнопок

Светлана Тулебаева. Фото предоставлено управлением образования Мангистауской области
На модернизацию систем видеонаблюдения в 94 школах Мангистау в прошлом году выделили 125,6 миллиона тенге.
- Проверка систем видеонаблюдения школ области проводилась по 12 параметрам. В основном, школы не соответствовали четырём из них – соответствие разрешающих способностей камер и параметров объектива камер, наличие источников бесперебойного питания, срок хранения информации не менее 30 дней, подключение к центрам оперативного управления (ЦОУ) департамента полиции, - сообщила Светлана Тулебаева.
По её словам, в Актау проверили 24 школы. Основное несоответствие стандарту – разрешение камер менее, чем 1920х1080 пикселей, такое нарушение выявили в 13 школах. В 16 школах отсутствуют источники бесперебойного питания и подключение к ЦОУ. В Жанаозене проверили 19 школ, в 17 из них отсутствую источники бесперебойного питания. В некоторых школах зафиксировали недостаточное количество камер в местах скопления людей. В 44 школах сельской местности отсутствуют источники бесперебойного питания, в 11 школах сроки хранения записей составляют менее 30 суток.
- Для устранения выявленных несоответствий из местного бюджета выделили 85 миллионов тенге на приобретение 567 видеокамер. На сегодняшний день к ЦОУ департамента полиции подключено 39 школ: в Актау – 20 школ, в Жанаозене – 19 школ. До 1 августа к ЦОУ подключат ещё 14 школ, а школы районов подключат поэтапно. В настоящий момент мы работаем с управлением цифровых технологий, чтобы в тестовом режиме подключить камеры школ сельских местностей к отделам полиции, - рассказала руководитель ведомства.
«Тревожные кнопки» на текущий момент имеются в 30 школах области: 25 – в Актау, три – в Мангистауском районе, в Мунайлинском и Тупкараганском районах – по одной. Для установки «тревожных кнопок» в 111 школах региона предусмотрено 29 миллионов тенге.
- До 15 июля «тревожные кнопки» будут установлены в 44 школах Мангистауского, Тупкараганского и Мунайлинского районов, до 1 августа – в 62 школах Жанаозена, Бейнеуского и Каракиянского районов, а также в пяти областных школах. В 51 детском саду, 43 школах и девяти колледжах есть специализированная охрана, в 98 школах работают вахтёры и сторожи согласно штатному расписанию, - добавила Светлана Тулебаева.
Турникеты установлены в семи школах области, из них пять в Актау и по одной в Бейнеу и Жанаозене. Турникеты установят в 15 школах Жанаозена на спонсорские средства.
- К началу учебного года комиссия из представителей департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции проведёт проверку готовности школ к новому учебному году. Для всех работников школ проведут обучение по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действий в условиях ЧС. Вопросы безопасности в организациях образования находятся на постоянном контроле, - рассказала Светлана Тулебаева.
Напомним, проверка Министерства образования совместно с Министерством внутренних дел выявила, что ни одна школа в Мангистау не соответствует стандартам видеонаблюдения.
- Проверка систем видеонаблюдения школ области проводилась по 12 параметрам. В основном, школы не соответствовали четырём из них – соответствие разрешающих способностей камер и параметров объектива камер, наличие источников бесперебойного питания, срок хранения информации не менее 30 дней, подключение к центрам оперативного управления (ЦОУ) департамента полиции, - сообщила Светлана Тулебаева.
По её словам, в Актау проверили 24 школы. Основное несоответствие стандарту – разрешение камер менее, чем 1920х1080 пикселей, такое нарушение выявили в 13 школах. В 16 школах отсутствуют источники бесперебойного питания и подключение к ЦОУ. В Жанаозене проверили 19 школ, в 17 из них отсутствую источники бесперебойного питания. В некоторых школах зафиксировали недостаточное количество камер в местах скопления людей. В 44 школах сельской местности отсутствуют источники бесперебойного питания, в 11 школах сроки хранения записей составляют менее 30 суток.
- Для устранения выявленных несоответствий из местного бюджета выделили 85 миллионов тенге на приобретение 567 видеокамер. На сегодняшний день к ЦОУ департамента полиции подключено 39 школ: в Актау – 20 школ, в Жанаозене – 19 школ. До 1 августа к ЦОУ подключат ещё 14 школ, а школы районов подключат поэтапно. В настоящий момент мы работаем с управлением цифровых технологий, чтобы в тестовом режиме подключить камеры школ сельских местностей к отделам полиции, - рассказала руководитель ведомства.
«Тревожные кнопки» на текущий момент имеются в 30 школах области: 25 – в Актау, три – в Мангистауском районе, в Мунайлинском и Тупкараганском районах – по одной. Для установки «тревожных кнопок» в 111 школах региона предусмотрено 29 миллионов тенге.
- До 15 июля «тревожные кнопки» будут установлены в 44 школах Мангистауского, Тупкараганского и Мунайлинского районов, до 1 августа – в 62 школах Жанаозена, Бейнеуского и Каракиянского районов, а также в пяти областных школах. В 51 детском саду, 43 школах и девяти колледжах есть специализированная охрана, в 98 школах работают вахтёры и сторожи согласно штатному расписанию, - добавила Светлана Тулебаева.
Турникеты установлены в семи школах области, из них пять в Актау и по одной в Бейнеу и Жанаозене. Турникеты установят в 15 школах Жанаозена на спонсорские средства.
- К началу учебного года комиссия из представителей департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции проведёт проверку готовности школ к новому учебному году. Для всех работников школ проведут обучение по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действий в условиях ЧС. Вопросы безопасности в организациях образования находятся на постоянном контроле, - рассказала Светлана Тулебаева.
Напомним, проверка Министерства образования совместно с Министерством внутренних дел выявила, что ни одна школа в Мангистау не соответствует стандартам видеонаблюдения.