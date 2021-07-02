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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

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Пограничники задержали троих жителей Мангистау за незаконный вылов осетровых на Каспии

Сотрудники департамента пограничной службы Мангистауской области задержали жителей Тупкараганского района. На судне у задержанных было три туши рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в пресс-службе департамента пограничной службы Мангистауской области.

фото из открытых источников
Задержание произошло 23 июня.



- На судне типа байда были задержаны трое местных жителей. На них составлен протокол по двум статьям – 510 КоАП РК (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне при въезде (проходе), временном пребывании или передвижении в пограничной зоне) и 512 КоАП РК (нарушение режима в территориальных водах (море) и внутренних водах Республики Казахстан). На всех был выписан штраф. По первой статье - по 5 месячных расчетных показателей (МРП), по второй статье - по 10 МРП. Каждый из задержанных заплатит по 43 755 тенге. Задержанных передали в районный отдел полиции Тупкараганского района, - сообщили в пресс-службе департамента пограничной службы Мангистауской области.



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