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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:07

Просмотров: 1230

Машина скорой помощи попала в пробку из-за неработающего светофора в Актау

В автомобильную пробку автомобиль Скорой помощи попал сегодня, 2 июля, на дороге между 13 и 14 микрорайонами. Причиной затора стало аварийное отключение светофора. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Житель Актау снял на видео, как машина скорой помощи не могла проехать на вызов.



- Вызов поступил на пульт дежурного управления полиции Актау около 11:00 часов. На место выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции города «Сункар-9». Выяснилось, что произошло аварийное отключение светофорного объекта. К 13:00 часам движение было восстановлено, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • alixah
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:22
Все это из-за бездумной точечной застройки всех более-менее свободных участков города и всевозможных пристроек.
Благодарить надо акимат города за перегруженные инженерные сети.
 
 

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