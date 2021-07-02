Машина скорой помощи попала в пробку из-за неработающего светофора в Актау

Житель Актау снял на видео, как машина скорой помощи не могла проехать на вызов.- Вызов поступил на пульт дежурного управления полиции Актау около 11:00 часов. На место выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции города «Сункар-9». Выяснилось, что произошло аварийное отключение светофорного объекта. К 13:00 часам движение было восстановлено, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.