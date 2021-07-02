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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:07

Просмотров: 1736

Политолог: Пандемия сыграла на руку Каспийскому туризму

Каспийский туризм набирает обороты. Отчасти на развитие курортного отдыха повлияла пандемия. Об этом Эдуард Полетаев, казахстанский политолог, сообщил sputnik.kz

фото из открытых источников
Как сообщает sputnik.kz, к Каспийскому морю в Казахстане было приковано повышенное внимание благодаря пандемии.

- Каспий стал рассматриваться как зона туризма, так как это единственное море-озеро у Казахстана. Актау в прошлом и нынешнем году стал рассматриваться как серьезная альтернатива Турции и Египту. Там строятся и построены крупные сети международных отелей, крупные компании строят виллы элитных, и не только, коттеджных поселков. Население Западного Казахстана стремительно увеличивается, - сказал Полетаев.

Кроме того, прикаспийское сотрудничество позитивно повлияет на товарооборот между странами. Прикаспийские области Казахстана характеризуются большим наличием товаров из соседних прикаспийских государств.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 08:16
Эдуард Полетаев, казахстанский политолог,
Тот что в Актау никогда не был, и Каспий видел по т/в и на рекламках риксоса

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Феникс
 None None (Посетители) Вчера, 20:56
Он что, серьёзно, считает что это альтернатива Турции и Египту???
 
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  • ЁмоЁ
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  • Феникс
  • cas277cas
 Абвгд (Посетители) Вчера, 19:25
Что за политолог, диванный что-ли? На набережной в 15 мкр туалетов нет. Посмотрите что твориться у моря в камнях, всё обосрали! Гавно и понос! В акимате считают что люди в туалеты не ходят и они не нужны. Люди оставляют после себя бутылки, пакеты, памперсы. Никто это не убирает. О каком туризме речь вообще?
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:17
Господин политолог не видел какой сервис на Каспийских курортах-ниже плинтуса lol Пусть приедет сюда- в первые 10 минут обматерят его с ног до головы lol
 
 

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