Политолог: Пандемия сыграла на руку Каспийскому туризму

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Как сообщает sputnik.kz, к Каспийскому морю в Казахстане было приковано повышенное внимание благодаря пандемии.
- Каспий стал рассматриваться как зона туризма, так как это единственное море-озеро у Казахстана. Актау в прошлом и нынешнем году стал рассматриваться как серьезная альтернатива Турции и Египту. Там строятся и построены крупные сети международных отелей, крупные компании строят виллы элитных, и не только, коттеджных поселков. Население Западного Казахстана стремительно увеличивается, - сказал Полетаев.
Кроме того, прикаспийское сотрудничество позитивно повлияет на товарооборот между странами. Прикаспийские области Казахстана характеризуются большим наличием товаров из соседних прикаспийских государств.
- Каспий стал рассматриваться как зона туризма, так как это единственное море-озеро у Казахстана. Актау в прошлом и нынешнем году стал рассматриваться как серьезная альтернатива Турции и Египту. Там строятся и построены крупные сети международных отелей, крупные компании строят виллы элитных, и не только, коттеджных поселков. Население Западного Казахстана стремительно увеличивается, - сказал Полетаев.
Кроме того, прикаспийское сотрудничество позитивно повлияет на товарооборот между странами. Прикаспийские области Казахстана характеризуются большим наличием товаров из соседних прикаспийских государств.