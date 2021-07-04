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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:25

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Бывшему директору Мангистауской областной больницы вынесли приговор

В Уральском городском суде вынесли приговор по уголовному делу, где обвиняемым выступил бывший глава Мангистауской областной больницы Болатбек Каюпов. Его задержали по подозрению в получении взятки на сумму 7,8 миллиона тенге, когда он работал начальником управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Болатбек Каюпов. Фото с сайта КазТаг
В Уральске суд вынес приговор бывшему директору Мангистауской областной больницы Болатбеку Каюпову, которого обвинили в коррупции. По данным следствия, он, занимая должность начальника управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, получил взятку в размере 7,8 миллиона тенге от директора ТОО за беспрепятственное подписание договора о госзакупках на поставку медицинского оборудования.

Взятку Каюпов получил через своего сотрудника С. и его знакомого гражданина Т.

- В ходе досудебного расследования были изъяты: у Каюпова – 330 000 тенге, у его посредников 1 060 000 тенге и 4 300 000 тенге.
В ходе судебного разбирательства Каюпов вернул 1 670 000 тенге, его пособник – 440 000 тенге, - сообщили в суде.

Болатбек Каюпов и его адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор, при этом сторона защиты также просила в случае вынесения обвинительного приговора назначить наказание, не связанное с лишением свободы, или штраф.

В суде сообщили, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, стенограммами разговоров, заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами признаны добровольное возмещение подсудимыми имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения и наличие малолетнего ребёнка. Отягчающих ответственность и наказание подсудимых обстоятельств судом не установлено.

Суд назначил Каюпову наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы, его пособникам - по три года лишения свободы.
Отбывание наказания определено в учреждении минимальной безопасности. Также судом осужденным назначено обязательное дополнительное наказание – пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Болатбек Каюпов был задержан по подозрению в получении взятки в октябре 2020 года. До назначения главой облздрава в ЗКО Болатбек Каюпов два года возглавлял Мангистаускую областную больницу.



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 Дизель (Посетители) Сегодня, 13:48
пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.


Почему?!, не было конфискования имущества, или он всё на родственников оформил?.
Раскулачивать надо таких хапугов - барыг до нуля, что бы другим не повадно было навариваться на медицине...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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