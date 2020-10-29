Бывшего директора Мангистауской областной больницы задержали по подозрению в получении взятки

Болатбек Каюпов. Фото с сайта КазТаг
Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. До назначения главой облздрава в ЗКО Болатбек Каюпов два года возглавлял Мангистаускую областную больницу.
- Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по предварительной информации, составляет около 7 миллионов тенге, - сообщает сообщает издание «Мой ГОРОД».
Главный врач Западно-Казахстанской области водворен в изолятор временного содержания.
Болатбек Амангельдиевич Каюпов родился в 1969 году. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
В разные годы работал:
- медицинским братом реанимационного отделения Актюбинской городской больницы;
- врачом-травматологом, врачом-хирургом Уральской областной клинической больницы;
- врачом-хирургом АО «Талап» (Уральск);
- заведующим хирургического отделения Западно-Казахстанского областного онкодиспансера;
- главным научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Центра клеточных технологии и трансплантации АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Инновационного центра клинических исследовании лекарственных препаратов Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних заболевании, (Алматы);
- директором Мангистауской областной больницы.
- в марте 2020 года был назначен на должность руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.
- Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по предварительной информации, составляет около 7 миллионов тенге, - сообщает сообщает издание «Мой ГОРОД».
Главный врач Западно-Казахстанской области водворен в изолятор временного содержания.
Болатбек Амангельдиевич Каюпов родился в 1969 году. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
В разные годы работал:
- медицинским братом реанимационного отделения Актюбинской городской больницы;
- врачом-травматологом, врачом-хирургом Уральской областной клинической больницы;
- врачом-хирургом АО «Талап» (Уральск);
- заведующим хирургического отделения Западно-Казахстанского областного онкодиспансера;
- главным научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Центра клеточных технологии и трансплантации АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Инновационного центра клинических исследовании лекарственных препаратов Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних заболевании, (Алматы);
- директором Мангистауской областной больницы.
- в марте 2020 года был назначен на должность руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.