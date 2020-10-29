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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 722

Бывшего директора Мангистауской областной больницы задержали по подозрению в получении взятки

В Уральске задержан руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов, который в 2018 году возглавлял Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщает издание «Мой ГОРОД».

Болатбек Каюпов. Фото с сайта КазТаг
Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. До назначения главой облздрава в ЗКО Болатбек Каюпов два года возглавлял Мангистаускую областную больницу.

- Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по предварительной информации, составляет около 7 миллионов тенге, - сообщает сообщает издание «Мой ГОРОД».

Главный врач Западно-Казахстанской области водворен в изолятор временного содержания.

Болатбек Амангельдиевич Каюпов родился в 1969 году. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

В разные годы работал:

- медицинским братом реанимационного отделения Актюбинской городской больницы;
- врачом-травматологом, врачом-хирургом Уральской областной клинической больницы;
- врачом-хирургом АО «Талап» (Уральск);
- заведующим хирургического отделения Западно-Казахстанского областного онкодиспансера;
- главным научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Центра клеточных технологии и трансплантации АО «Национальный научный медицинский центр» (Астана);
- руководителем Инновационного центра клинических исследовании лекарственных препаратов Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних заболевании, (Алматы);
- директором Мангистауской областной больницы.
- в марте 2020 года был назначен на должность руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.



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Комментарии ( 1 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:36
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