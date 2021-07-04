Один человек умер от COVID-19 в Мангистау

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За последние сутки наступила смерть одного человека c диагнозом COVID-19. В больницу поступили 41 инфицированных пациентов.
В стационарах области находятся 289 человек, заразившихся коронавирусом: 24 из них - в тяжёлом состоянии, пять - в крайне тяжёлом. Никто из них не был вакцинирован.
Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 186 человек
В стационарах области находятся 289 человек, заразившихся коронавирусом: 24 из них - в тяжёлом состоянии, пять - в крайне тяжёлом. Никто из них не был вакцинирован.
- Уважаемые мангистаусцы, врачи призывают строго соблюдать санитарные требования. Проведение свадеб, собраний запрещается, - заявили в акимате.
Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 186 человек
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