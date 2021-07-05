«Лежачий полицейский» убрали с дороги на базы отдыха в Актау

- Ведь он же намеренно был установлен для предотвращения аварий. Теперь же получается его убрали для волны очередных ДТП с нашими местными дорожными «лётчиками», - задался вопросом водитель Альберт.

По словам водителей, «лежачий полицейский» пропал в эти выходные. При этом дорожный знак, указывающий на наличие искусственной неровности, остался на месте.Напомним, «лежачий полицейский» появился 22 мая.Lada.kz ожидает комментарий от уполномоченных органов.