На злополучном повороте в пригороде Актау появилcя «лежачий полицейский»

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«Лежачий полицейский», по словам водителей, появился 22 мая на крутом повороте по дороге с баз отдыха в сторону города.
- Наконец-то додумались, что здесь крайне необходим «лежачий полицейский». Надеюсь, что хоть он как-то сбавит скорость лихачей, - говорит водитель Даурен.
Напомним, в ночь на 19 мая на данном участке автомобиль пробил ограждение. Водитель оставил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
А вот 7 мая на этом повороте водитель внедорожника не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
- Наконец-то додумались, что здесь крайне необходим «лежачий полицейский». Надеюсь, что хоть он как-то сбавит скорость лихачей, - говорит водитель Даурен.
Напомним, в ночь на 19 мая на данном участке автомобиль пробил ограждение. Водитель оставил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
А вот 7 мая на этом повороте водитель внедорожника не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
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