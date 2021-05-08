Внедорожник перевернулся в пригороде Актау

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 мая, примерно в 22:50.
На дороге в сторону баз отдыха перевернулся внедорожник.
- Водитель автомашины Toyota Land Cruzer не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - пояснили в пресс-службе ведомства.
На дороге в сторону баз отдыха перевернулся внедорожник.
- Водитель автомашины Toyota Land Cruzer не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - пояснили в пресс-службе ведомства.