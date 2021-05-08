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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 1770

Внедорожник перевернулся в пригороде Актау

Водитель автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из фото пользователей Сети
Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 мая, примерно в 22:50.

На дороге в сторону баз отдыха перевернулся внедорожник.

Внедорожник перевернулся в пригороде Актау

Внедорожник перевернулся в пригороде Актау


- Водитель автомашины Toyota Land Cruzer не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - пояснили в пресс-службе ведомства.






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Комментарии ( 6 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 15:17
Не, ну если ночью так летать, то конечно, кому повезло ещё можно поспорить.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:44
Цитата: babe
Этот поворот унесёт не одну жизнь ,

А с другой стороны может и спас кого то от таких летунов. Ездить надо нормально и не раздавать водительские удостоверения всем подряд без разбора и не будет никто никуда вылетать. Давайте тогда еще и Т-образные перекрестки и половину дорожных знаков отменим. На видео ниже предельно ясно что поворот вообще не причем-))
 
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Вован (Посетители) Сегодня, 14:17
авторазбор
 
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  • 302847066
 babe (Посетители) Сегодня, 13:32
Этот поворот унесёт не одну жизнь , а того кто проектировал этот смертельный крюк под суд!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Исатай
  • babe
  • lenin
 302847066 (Посетители) Сегодня, 13:18
Пора там доску ставить,и отмечать, сколько и когда вылетело за ограждение. Красивый поворот, много обещающий.., урожайный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Исатай
  • babe
  • 302847066
  • lenin
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:06
Изначально при проектировании заложили аварийно опасный поворот в 90 градусов , вот и получайте!
Не оправдываю водителя , там знаки есть.
 
 

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