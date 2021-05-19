Автомобиль пробил ограждение в пригороде Актау

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По информации департамента полиции, прибывший экипаж патрульной полиции не обнаружил на месте ДТП водителя.
Водитель оставил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Автомобиль водворен на штрафную стоянку.
Напомним, вечером 7 мая на этом же повороте перевернулся внедорожник.
Водитель оставил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Автомобиль водворен на штрафную стоянку.
Напомним, вечером 7 мая на этом же повороте перевернулся внедорожник.
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