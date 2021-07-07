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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:01

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Требования бастующих выполнили в Жанаозене

По информации Федерации профсоюзов Казахстана все 12 требований бастующих работников нефтесервисного предприятия ТОО «Кезби» полностью удовлетворены, сообщает информационный портал КазТАГ.

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Согласно протоколу об исполнении коллективных требований сотрудников ТОО «Кезби», главное требование вышедших на забастовку работников ТОО «Кезби» о повышении размера заработной платы на 50 процентов удовлетворено.

В результате переговорного процесса с 30 июня по 6 июля было принято решение:

- о повышении премиальных выплат – от 25 до 35 процентов работникам бригад сложного и подземного ремонта скважин, а также на 15-20 процентов для вспомогательного персонала;

- об обеспечении оплаты труда за вредные условия после проведения аттестации рабочих мест;

- о разработке правил и создании постоянной комиссии по распределению сотрудников по стажу работы;

- об обеспечении сотрудников оборудованием, соответствующим стандартам;

- о пересмотре выплаты 13-й заработной платы по итогам года в зависимости от годовой прибыли предприятия;

- о рассмотрении вопроса об обеспечении оздоровительных выплат во время выхода в отпуск в размере 50 месячных расчётных показателей (МРП);

- об оплате праздничных дней – в размере 30 МРП ко Дню нефтяника и Дню Независимости РК;

- о прекращении практики проживания мастеров бригад капитального ремонта скважин (КРС) на производственных участках.

- направить соответствующий запрос в комитет промышленной безопасности по решению вопроса оплата за 2 категорию;

- направить соответствующий запрос в комитет промышленной безопасности о введении дополнительной штатной единицы помощника бурильщика в КРС;

- произвести расчет потраченных средств за период 2019-2021 годов.

- Следует отметить, что все материальные выплаты будут производиться при предоставлении дополнительной производственной нагрузки и повышении тарифов. Социальные партнеры пообещали решить эти вопросы оперативно, - сообщили в Федерации профсоюзов Казахстана.

Трудовой арбитраж по разрешению ситуации на нефтесервисном предприятии ТОО «Кезби» работал в Жанаозене два дня.

Федерация профсоюзов будет инициировать рассмотрение систематических мер по стабилизации ситуации на предприятии ТОО «Кезби» в рамках заседания Региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

ТОО «Кезби» создано в 1992 году. На предприятии трудится около 1,2 тысячи человек. Компания оказывает услуги по ремонту скважин нефтяным предприятиям в Мангистауской области и является крупнейшим подрядчиком добывающего АО «Озенмунайгаз».

Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.

В связи с тем, что руководство компании не обращает внимание на ситуацию, рабочие продолжили бастовать и призывали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вникнуть в их проблемы.



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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 13:18
Молодцы! Поздравляю!
 
 

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