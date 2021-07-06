Рабочие нефтесервисной компании в Жанаозене продолжают бастовать

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Они заявляют, что недовольны работой, созданной с началом забастовки согласительной комиссии.
Бастующие записали видеообращение к руководству страны с просьбой обратить внимание на ситуацию. Они призывают президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Аскара Мамина, а также председателя Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталина и руководителя национальной компании «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева вникнуть в проблемы рабочих.
На видеозаписи рабочие говорят, что в местных СМИ опубликованы материалы о том, что требования бастующих выполнены. Участники забастовки отвергают этот факт.
- Мы, рабочие предприятия «КЕЗБИ», пятые сутки в соответствии с трудовым кодексом проводим забастовку, выражаем свое недовольство. Руководство «КЕЗБИ» не предоставляет запрошенные комиссией документы, - говорят они на видео.
К участникам забастовки 4 июля прибыли депутаты маслихата, местного представительного органа, прошедшие по спискам партии «Нур Отан» и партии «Ак жол». Один из депутатов Максат Макышев начал разговор с рабочими, обратившись к ним со словами: «Мы, избранные вами депутаты», - но бастующие его перебили.
- Вас назначили на ваши места, народ вас не избирал. Мы не просим ваши зарплаты, мы просим свои деньги. Никто из власти не приехал, не поинтересовался ситуацией. Пусть сюда приедет скорая помощь. А та полицейская машина за кем наблюдает? - возмутился председатель профсоюза, рабочих Лукпан Жолмуратов.
Более 600 рабочих предприятия «КЕЗБИ», подрядной организации компании «Озенмунайгаз» 30 июня полностью приостановили работу. Они выдвинули ряд требований:
— повышение заработной платы и пересмотр системы оплаты труда;
— доплата за выход в праздничные дни и доплата за работу во вредных условиях производства;
— продвижение по карьере с учетом трудового стажа;
— обеспечение санаторно-курортным лечением дополнительно к трудовому отпуску;
— создание необходимых условий для мастеров, проводящих сложный ремонт скважин;
— предоставление помощника бурильщикам;
— обеспечение инвентарем, соответствующим стандартам;
— предоставление отчета о выплатах рабочим с января 2019 года.
Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.
Бастующие записали видеообращение к руководству страны с просьбой обратить внимание на ситуацию. Они призывают президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Аскара Мамина, а также председателя Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталина и руководителя национальной компании «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева вникнуть в проблемы рабочих.
На видеозаписи рабочие говорят, что в местных СМИ опубликованы материалы о том, что требования бастующих выполнены. Участники забастовки отвергают этот факт.
- Мы, рабочие предприятия «КЕЗБИ», пятые сутки в соответствии с трудовым кодексом проводим забастовку, выражаем свое недовольство. Руководство «КЕЗБИ» не предоставляет запрошенные комиссией документы, - говорят они на видео.
К участникам забастовки 4 июля прибыли депутаты маслихата, местного представительного органа, прошедшие по спискам партии «Нур Отан» и партии «Ак жол». Один из депутатов Максат Макышев начал разговор с рабочими, обратившись к ним со словами: «Мы, избранные вами депутаты», - но бастующие его перебили.
- Вас назначили на ваши места, народ вас не избирал. Мы не просим ваши зарплаты, мы просим свои деньги. Никто из власти не приехал, не поинтересовался ситуацией. Пусть сюда приедет скорая помощь. А та полицейская машина за кем наблюдает? - возмутился председатель профсоюза, рабочих Лукпан Жолмуратов.
Более 600 рабочих предприятия «КЕЗБИ», подрядной организации компании «Озенмунайгаз» 30 июня полностью приостановили работу. Они выдвинули ряд требований:
— повышение заработной платы и пересмотр системы оплаты труда;
— доплата за выход в праздничные дни и доплата за работу во вредных условиях производства;
— продвижение по карьере с учетом трудового стажа;
— обеспечение санаторно-курортным лечением дополнительно к трудовому отпуску;
— создание необходимых условий для мастеров, проводящих сложный ремонт скважин;
— предоставление помощника бурильщикам;
— обеспечение инвентарем, соответствующим стандартам;
— предоставление отчета о выплатах рабочим с января 2019 года.
Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.