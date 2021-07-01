В Жанаозене рабочие нефтесервисной компании второй день бастуют

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Видео с забастовкой рабочих ТОО «Кезби» опубликовали сегодня, 1 июля на YouTube-канале «БАСЕ».
По информации интернет-ресурса, аким Жанаозена и руководство ТОО «Кезби» отказались выполнять требования бастующих. Рабочие приняли решение остаться ночевать на улице.
Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.
Бастующие выдвигают свои требования по повышению заработной платы и пересмотрению тарифной сетки. Также они просят привести оборудование к соответствию необходимым стандартам, выплачивать оклад за работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и компенсации за вредную работу.
По информации интернет-ресурса, аким Жанаозена и руководство ТОО «Кезби» отказались выполнять требования бастующих. Рабочие приняли решение остаться ночевать на улице.
Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.
Бастующие выдвигают свои требования по повышению заработной платы и пересмотрению тарифной сетки. Также они просят привести оборудование к соответствию необходимым стандартам, выплачивать оклад за работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и компенсации за вредную работу.