«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.89 KZT
  • €1 = 508.85 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 651

В Жанаозене рабочие нефтесервисной компании второй день бастуют

Сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Кезби» второй день бойкотируют работу предприятия с требованиями повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Кадр видео
Видео с забастовкой рабочих ТОО «Кезби» опубликовали сегодня, 1 июля на YouTube-канале «БАСЕ».





По информации интернет-ресурса, аким Жанаозена и руководство ТОО «Кезби» отказались выполнять требования бастующих. Рабочие приняли решение остаться ночевать на улице.

Напомним, в первый день забастовки участниками акции стали более 1200 рабочих.

Бастующие выдвигают свои требования по повышению заработной платы и пересмотрению тарифной сетки. Также они просят привести оборудование к соответствию необходимым стандартам, выплачивать оклад за работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и компенсации за вредную работу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • montgomery
  • Purins
  • Кинст
  • babushka
 babe (Посетители) Сегодня, 14:52
У Узеньцев это в крови ! Пробастовать , потребовать, с таким рвением бы получали знания , повышали квалификацию! Гиблый край!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ustas (Посетители) Сегодня, 14:18
Дело в том что нефть скоро станет никому не нужна и даром... Так что даже не знаю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика