В Жанаозене рабочие выставили требования руководству нефтесервисной компании

- Сегодня приостановили свою работу около 150-180 сотрудников компании. У них есть свои требования по условиям труда. На место прибыл аким Жанаозена Максат Ибагаров, сотрудники инспекции труда, прокуратура и полиция. Будет создана арбитражная комиссия, которая рассмотрит требования сотрудников ТОО «Кезби» и выяснит причины произошедшего. Всё это будет проходить в рамках закона, - сообщил Галым Байжанов.

Видео с забастовкой рабочих ТОО «Кезби» появилось в сети 30 июня на YouTube-канале «БАСЕ».По информации интернет-ресурса, участниками акции стали более 1200 рабочих.Бастующие выдвигают свои требования по повышению заработной платы и пересмотрению тарифной сетки. Также они просят привести оборудование к соответствию необходимым стандартам, выплачивать оклад за работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и компенсации за вредную работу.Заместитель акима Жанаозена Галым Байжанов прокомментировал ситуацию.