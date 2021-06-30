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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:10

Просмотров: 791

В Жанаозене рабочие выставили требования руководству нефтесервисной компании

Сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Кезби» недовольны условиями труда. По данному факту будет создана арбитражная комиссия.

Кадр видео
Видео с забастовкой рабочих ТОО «Кезби» появилось в сети 30 июня на YouTube-канале «БАСЕ».



По информации интернет-ресурса, участниками акции стали более 1200 рабочих.

Бастующие выдвигают свои требования по повышению заработной платы и пересмотрению тарифной сетки. Также они просят привести оборудование к соответствию необходимым стандартам, выплачивать оклад за работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и компенсации за вредную работу.

Заместитель акима Жанаозена Галым Байжанов прокомментировал ситуацию.

- Сегодня приостановили свою работу около 150-180 сотрудников компании. У них есть свои требования по условиям труда. На место прибыл аким Жанаозена Максат Ибагаров, сотрудники инспекции труда, прокуратура и полиция. Будет создана арбитражная комиссия, которая рассмотрит требования сотрудников ТОО «Кезби» и выяснит причины произошедшего. Всё это будет проходить в рамках закона, - сообщил Галым Байжанов.





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