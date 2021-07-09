За и Против: Работники мангистауских предприятий об обязательной вакцинации





Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» продолжают выступать против принудительной вакцинации.Протест против обязательной вакцинации выразили и работники ТОО «ИБК СИ БУ».Между тем, видеообращения в пользу прививки от коронавирусной инфекции записали сразу несколько организаций Мангистауской области. Так, например, медики областной модульной больницы считают, что вакцинация необходима. Среди тех, кто поддерживает врачей - федерация казакша курес Мангистау, сотрудники Бейнеуской библиотеки, воспитатели детских садов.