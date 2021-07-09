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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 2172

За и Против: Работники мангистауских предприятий об обязательной вакцинации

Не первый день в регионе бушуют страсти относительно обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Работники разных организаций и предприятий записывают видеообращения ЗА или ПРОТИВ прививки.

Скрин видео
Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» продолжают выступать против принудительной вакцинации.



Протест против обязательной вакцинации выразили и работники ТОО «ИБК СИ БУ».




Между тем, видеообращения в пользу прививки от коронавирусной инфекции записали сразу несколько организаций Мангистауской области. Так, например, медики областной модульной больницы считают, что вакцинация необходима. Среди тех, кто поддерживает врачей - федерация казакша курес Мангистау, сотрудники Бейнеуской библиотеки, воспитатели детских садов.




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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 14:22
Жанар,
Медики конечно, улыбнуло, "Пчёлы против мёда",сейчас...ага.
 
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  • diger
 GOAT (Посетители) Сегодня, 14:22
Конституция РК.
Статья 39

1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.


Постановление Санврача НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Законом!!!
А все органы пропихивающие это постановление в жизнь, совершают антиконституционные действия!

Почему молчит Гарант Конституции? Ведь прививают население НЕ испытанным веществом? Почему испытания ведутся на таком огромном количестве людей без их согласия и по принуждению?

2. Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие.

Фактически власти подогнали некоторые пункты законов, чтобы работодатель типа имел право отстранить работника, а если работодатель этого не сделает, то либо будет оштрафован или его предприятие будет закрыто!
То есть власть сталкивает лбами работников и работодателей, типа: Власть же даёт возможность не вакцинироваться, пусть работник идёт на удалёнку или делает еженедельный ПЦР тест. Но никто из властей не сказал, как сантехник может работать на удалёнке? Какая должна быть зарплата у сантехника, чтобы он мог каждую неделю делать ПЦР тест?

Вот и получается, что руками работодателя проводится принудительная вакцинация НЕ испытанным веществом!

И кстати, всем работодателям надо готовится к все казахстанскому беспределу по проверке предприятий с 15 июля. Готовят мониторинговые группы. Хотя юридически мониторинговые группы НЕ имеют право на проверки!

По закону прокуратура НЕ должна дать таким группам разрешение на проверки! Посмотрим как на деле это будет.
 
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  • Галина63
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:01
Мышиная возня!...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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