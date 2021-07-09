Деньги за деньги! Жительницу Мангистау подозревают в мошенничестве c банковскими кредитами

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Заявление в полицию Жанаозена поступило от местной жительницы.



- В полицию обратилась девушка с заявлением в отношении 25-летней жительницы Мунайлинского района, которая за 150 000 тенге обещала посодействовать в получение банковского займа. Начато досудебное производство по статье 190 УК РК (мошенничество). Аналогичный случай был зарегистрирован в октябре 2020 года. Тогда на удочку мошенницы попалась 23-летняя жительница Жанаозена. Расследования по указанным уголовным делам продолжаются, и окончательное решение в отношении виновных с определением степени их вины будет принято по их результатам. Просим вас быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, - сообщили в ДП Мангистауской области.