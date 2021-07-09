Пожаловаться на проблемы с водой жители Мангистау смогут на карте региональных проблем

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Как сообщает tengrinews.kz, интерактивная карта инфраструктурных проблем городов и сёл Казахстана была создана на основании данных аналитического центра «Красный Автобус» и продолжает заполняться за счёт поступающих обращений от населения.
Как говорят в пресс-службе Народной партии Казахстана, проблема с доступом населения к питьевой воде является одной из самых актуальных. В сёлах отсутствуют водоводы и водопроводные сети, а проложенные не работают из-за нарушения технологий, повышенной изношенности труб и механизмов, отсутствия ремонта и нецелевого расходования средств местными властями.
- Парадокс: есть госпрограммы, государство выделяет деньги, но проблема с водой во многих сёлах не решается. В одном селе деньги потратили, а водопровод не провели, в другом – проложили новый водопровод, а проблема с водой только усилилась. И таких примеров много, - поделился депутат Мажилиса от НПК Айбек Паяев.
Информация от граждан по поводу проблем с питьевой водой поступает по «горячей линии» в аналитический центр партии практически ежедневно и находит своё отражение на интерактивной карте.
Представители НПК считают, что с помощью карты акиматам будет легче проводить работу над ошибками. На водоснабжение и водоотведение областям выделяются немалые деньги из бюджета. Государство регулярно тратит миллиарды, но многие сельчане сидят без воды.
НПК намерены донести все эти вопросы до президента Касым-Жомарта Токаева, направив в ближайшее время соответствующее письмо на его имя.
Представители партии призывают казахстанцев и дальше обращаться на «горячую линию» и сообщать об имеющихся проблемах с водой на номер 8-700-088-19-17. Также можно опубликовать на своей странице в соцсетях пост с хэштэгом #СУҚАЙДА #SUQAIDA
Карта доступна по ссылке
Как говорят в пресс-службе Народной партии Казахстана, проблема с доступом населения к питьевой воде является одной из самых актуальных. В сёлах отсутствуют водоводы и водопроводные сети, а проложенные не работают из-за нарушения технологий, повышенной изношенности труб и механизмов, отсутствия ремонта и нецелевого расходования средств местными властями.
- Парадокс: есть госпрограммы, государство выделяет деньги, но проблема с водой во многих сёлах не решается. В одном селе деньги потратили, а водопровод не провели, в другом – проложили новый водопровод, а проблема с водой только усилилась. И таких примеров много, - поделился депутат Мажилиса от НПК Айбек Паяев.
Информация от граждан по поводу проблем с питьевой водой поступает по «горячей линии» в аналитический центр партии практически ежедневно и находит своё отражение на интерактивной карте.
Представители НПК считают, что с помощью карты акиматам будет легче проводить работу над ошибками. На водоснабжение и водоотведение областям выделяются немалые деньги из бюджета. Государство регулярно тратит миллиарды, но многие сельчане сидят без воды.
НПК намерены донести все эти вопросы до президента Касым-Жомарта Токаева, направив в ближайшее время соответствующее письмо на его имя.
Представители партии призывают казахстанцев и дальше обращаться на «горячую линию» и сообщать об имеющихся проблемах с водой на номер 8-700-088-19-17. Также можно опубликовать на своей странице в соцсетях пост с хэштэгом #СУҚАЙДА #SUQAIDA
Карта доступна по ссылке
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