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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:36

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Пожаловаться на проблемы с водой жители Мангистау смогут на карте региональных проблем

Карту инфраструктурных проблем запустила Народная партия Казахстана. Об этом сообщает tengrinews.kz

Фото из открытых источников
Как сообщает tengrinews.kz, интерактивная карта инфраструктурных проблем городов и сёл Казахстана была создана на основании данных аналитического центра «Красный Автобус» и продолжает заполняться за счёт поступающих обращений от населения.

Как говорят в пресс-службе Народной партии Казахстана, проблема с доступом населения к питьевой воде является одной из самых актуальных. В сёлах отсутствуют водоводы и водопроводные сети, а проложенные не работают из-за нарушения технологий, повышенной изношенности труб и механизмов, отсутствия ремонта и нецелевого расходования средств местными властями.

- Парадокс: есть госпрограммы, государство выделяет деньги, но проблема с водой во многих сёлах не решается. В одном селе деньги потратили, а водопровод не провели, в другом – проложили новый водопровод, а проблема с водой только усилилась. И таких примеров много, - поделился депутат Мажилиса от НПК Айбек Паяев.

Информация от граждан по поводу проблем с питьевой водой поступает по «горячей линии» в аналитический центр партии практически ежедневно и находит своё отражение на интерактивной карте.

Представители НПК считают, что с помощью карты акиматам будет легче проводить работу над ошибками. На водоснабжение и водоотведение областям выделяются немалые деньги из бюджета. Государство регулярно тратит миллиарды, но многие сельчане сидят без воды.

НПК намерены донести все эти вопросы до президента Касым-Жомарта Токаева, направив в ближайшее время соответствующее письмо на его имя.

Представители партии призывают казахстанцев и дальше обращаться на «горячую линию» и сообщать об имеющихся проблемах с водой на номер 8-700-088-19-17. Также можно опубликовать на своей странице в соцсетях пост с хэштэгом #СУҚАЙДА #SUQAIDA

Карта доступна по ссылке



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