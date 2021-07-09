До октября перекроют участок дороги в Мангистау

Фото акимата Мунайлинского района

Перекрытие дороги ожидается с 12 июля до 12 октября.



- Уважаемые жители и гости Мангистауской области, сообщаем о том, что в связи с реконструкцией автомобильной дороги Баскудук – Мангистау, с перекрёстка Адайской базы до ЖД-переезда дорога будет перекрыта с 12 июля до 12 октября 2021 года, - сообщили в акимате Мунайлинского района.